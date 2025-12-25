Krediler ve kredi kartları alarm veriyor: Yasal takipteki kişi sayısı yükseliyor

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi "Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı" istatistiklerine göre bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2025 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yükseldi.

2025 yılı Ekim ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 153 bin 378 olurken; aynı dönem için bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 123 bin 753 oldu.

10 aylık veride yüzde 20 artış yaşandı

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 20 artarak 1 milyon 810 bin kişi oldu.

Risk Merkezi verilerine göre, Ekim 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 142 artış ile 261 milyar TL oldu.