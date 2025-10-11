Kripto çöküşünün ardından milyoner yatırımcı Kostya Kudo ölü bulundu!

Ukrayna'nın önde gelen kripto para yatırımcısı ve Cryptology şirketinin kurucu ortağı Konstantin Galish (Kostya Kudo), kripto para piyasasında yaşanan büyük çöküşün ardından lüks aracının içinde ölü bulundu.

Ünlü yatırımcının ölümünün kripto piyasasında yaşanan büyük çöküşün ardından gelmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulama kararıyla kripto piyasası sarsıldı. Küresel kripto para piyasasının değeri yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken Bitcoin 104 bin dolara kadar çekildi.

Altcoin piyasasında ise durum çok daha çarpıcı oldu. Bazı önde gelen kripto paralar, bir yıl önceki seviyelerine gerilerken, bazı varlıklar yüzde 90’a varan değer kaybı yaşadı. Kaldıraçlı pozisyonlarda da ciddi kayıplar meydana geldi.

Ünlü kriptocu iflas etti

Piyasada yaşanan ani değer kaybının, Kudo’nun kontrolündeki yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım fonunun iflasına yol açtığı bildirildi.

Söz konusu fonun yaklaşık 10 milyon dolarlık bölümünün Ukrayna Askerî İstihbarat Servisi’ne (GUR), kalan kısmının ise Kievli bazı iş insanları ile kamu görevlilerine ait olduğu öne sürüldü.

Ukrayna polisi araştırıyor

Kudo'nun ölüm haberi, Telegram’daki KostyaKudo kanalında doğrulanırken olayın gerçek nedeni henüz netleşmedi.

Kiev polisi, sabah saatlerinde aracında kafasından vurulmuş halde bulunan 32 yaşındaki adamın ölümünü araştırırken olay yerinde Kudo'ya ait olduğu düşünülen bir ateşli silah bulunması intihar ihtimalini artırdı.

Lüks yaşamı ile dikkat çekiyordu

Kripto para alanında girişimci ve blog yazarı olarak tanınan Kudo bu alandaki çalışmalarıyla dikkat çeken biri.

Ayrıca Ukrayna’daki gösterişli yaşam tarzıyla bilinen Kudo, sık sık Lamborghini aracıyla ve dikkat çeken yatırım hamleleriyle medyada yer alıyordu.

Ancak son zamanlarda yürüttüğü kripto para projelerinin başarısız olması ve piyasadaki sert dalgalanmalar nedeniyle ciddi mali sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı ifade edildi.