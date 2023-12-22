Kripto Kanunu'nun özgürlükçü hazırlanması büyük fayda sağlar

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı ve Ekonomi yorumcusu Özgür Demirtaş, sosyal medya platformu üzerinden kripto paralara ilişkin çıkarılacak kanuna ilişkin çağrı yaptı.

Demirtaş x üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye 2024 yılının başlarında Kripto Kanunu çıkaracak. Bu kanunun olabildiğince özgürlükçü hazırlanması ülkeye büyük fayda sağlar. Türkiye'de çok sağlam yazılımcılar var. Blockchain alanında ülke olarak harikalar yaratabiliriz. Ama bunun için bu kanunun asla YASAKlara yönelmemesi gerekiyor. Örneğin, Yurtiçi borsalar dışında her şeyin yasaklanması, Türkiye'den Milyarlarca Doların kaçmasına neden olur. Onun yerine Blockchain mühendislerinin Türkiye'ye gelmesinin de önünü açacak bir düzenleme, Milyarlarca EKSTRA Doların ülkemize akmasını sağlar. Hükümetin ve Kanun yapıcıların muhakkak bu sektörün ileri gelenleri ile beraber hazırlık yapması büyük fayda sağlayacaktır. "