Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin'de (BTC) aylar sonra bir ilk
Son dakika gelişmesi... Kripto para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Bitcoin 23 bin doların üzerine çıktı.
Haber Merkezi
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Kripto para piyasalarında hareketli saatler yaşanıyor.
En büyük kripto para birimi Bitcoin (BTC) Ağustos 2022'den bu yana ilk kez 23 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Lider kripto para birimi böylece son 24 saatte yüzde 10'dan fazla değer kazanmış oldu.
BTC, şu sıralarda 23 bin 117 dolardan işlem görüyor.
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