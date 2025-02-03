Kripto para piyasasında 'panik satışı': Bitcoin ve altcoinler çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin, Kanada ve Meksika’dan yapılan ithalata yönelik yeni gümrük tarifelerini açıklaması, kripto para piyasasında sert dalgalanmalara yol açtı. Açıklamanın ardından Bitcoin (BTC) yüzde 6,8 düşerek 94.743 dolara kadar gerilerken, Ethereum (ETH) yüzde 16 değer kaybıyla 2.104 dolara kadar düştü.

Altcoinlerde çift haneli kayıplar

Önde gelen altcoinlerde de ciddi düşüşler görüldü. Avalanche (AVAX), XRP, Chainlink (LINK) ve Dogecoin (DOGE) gibi büyük projeler son 24 saatte yüzde 20’den fazla değer kaybetti. Piyasanın toplam değeri yüzde 11,4 azalarak 3,17 trilyon dolara geriledi.

10x Research Kurucusu Markus Thielen, yatırımcıların stop-loss emirlerinin tetiklenmesi ve alıcı eksikliği nedeniyle düşüşün daha da hızlandığını belirtti. Bitcoin, piyasa hakimiyetini yüzde 61,1’den yüzde 64 seviyesine yükseltirken, yatırımcıların riskten kaçınarak altcoinlerden Bitcoin’e yöneldiği gözlendi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi ise 16 puan gerileyerek "Korku" bölgesine, 44 seviyesine düştü.

Likidasyon 1,7 milyar doları aştı

Coinglass verilerine göre, piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle 450.000’den fazla yatırımcının pozisyonu likide oldu. Toplam likidasyon miktarı 1,79 milyar doları aşarken, bunun 1,57 milyar doları long, 219 milyon doları ise short pozisyonlardan geldi.

Uzmanlara göre, yeni tarifelerin ABD’de enflasyonu artırma ihtimali ve bunun sonucunda Fed’in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutma olasılığı, yatırımcıları tedirgin ediyor. Analistler, piyasalarda volatilitenin bir süre daha devam edebileceğini belirtiyor.

Bitcoin ETF’lerinde güçlü başlangıç

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, Ocak ayında 5 milyar dolara yaklaşan girişlerle dikkat çekti. Bitwise Yatırım Şefi Matt Hougan, bu eğilimin devam etmesi halinde yıllık girişlerin 50 milyar doları aşabileceğini belirtti. Ocak ayında en büyük giriş, 3,2 milyar dolar ile BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust ETF’sine (IBIT) olurken, Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) 1,3 milyar dolarlık net girişle ikinci sırada yer aldı.

Hougan, büyük yatırım firmalarının henüz Bitcoin ETF’lerine tam erişim sağlamadığını, ancak ilerleyen dönemlerde kurumsal yatırımcıların fonlara olan tahsislerini artırabileceğini ifade etti.

Bitcoin 100.000 doların üzerinde kapanış yaptı

Bitcoin, Ocak ayını 102.400 dolardan kapatarak tarihinde ilk kez 100.000 doların üzerinde bir aylık kapanış gerçekleştirdi. Ancak Trump’ın ithalat tarifeleri sonrası fiyat yeniden 91.300 dolara kadar geriledi.

Şubat ayı tarihsel olarak Bitcoin için güçlü bir dönem olarak görülüyor. Analistlere göre, bu trendin devam etmesi halinde Bitcoin, ayı 117.000 dolar seviyelerinde kapatabilir.

Teknik analiz

BTC/USDT

Bitcoin, 106.000 dolar seviyesinden gelen satış baskısıyla 91.104 dolara kadar geriledi. 94.248 dolar desteğinin üzerinde tutunmayı başarırsa yükselişini 97.000 ve 99.630 dolar seviyelerine kadar sürdürebilir. Ancak bu desteğin kırılması halinde fiyatın 92.225 dolara, ardından 90.796 dolara gerilemesi bekleniyor.

ETH/USDT

Ethereum, 3.440 dolar seviyesinden sert satış baskısıyla 2.104 dolara kadar düştü ancak 2.600 dolar seviyelerine kadar toparlandı. 2.817 dolar direncinin kırılması halinde 3.000 ve 3.200 dolar seviyelerine doğru hareket edebilir. Aksi takdirde 2.400 dolara, ardından 2.104 dolara kadar düşüş görülebilir.

SOL/USDT

Solana, 246 dolardan 170 dolara kadar düştü ancak 194 dolarlık destek seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. 220 dolar direncinin kırılması halinde fiyat 228 dolara kadar yükselebilir. Ancak 194 dolar desteğinin kaybedilmesi halinde 170 ve 160 dolara doğru gerileme ihtimali bulunuyor.