Kripto para yatırımcılarına müjde! ABD Başkanı Trump kritik yasayı imzaladı

Bu hafta ABD Temsilciler Meclisi, ülkenin en büyük çaplı kripto para yasasına onay verdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa tasarısını imzalamasıyla birlikte gelmiş geçmiş en detaylı kripto para piyasasına yönetmelikleri onay buldu.

İmza töreninde konuşma yapan ABD Başkanı Trump, "Yıllarca alay edildiniz, küçümsendiniz, yok sayıldınız. Bu imza sıkı çalışmanızın, öncü ruhunuzun ve asla pes etmeme azminizin büyük bir takdiridir. Bu başarı için sizi tebrik ediyorum" dedi.

Ayrıca Trump, kripto paranın tüm hisselerden daha fazla değer kazandığını belirterek, "Kripto para ülke için de dolar için de iyidir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın imzası kripto paraları hareketlendirdi

Kritik yasa onaylandıktan sonra özellikle Etherum ve XRP de hareketlilik gözlemlendi. Ethereum yüzde 4,24 artarken XRP ise yüzde 4,13 artış gösterdi. Bitcoin ise kar satışıyla birlikte yüzde 1,24 geriledi.