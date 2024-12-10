Kripto paralara düzenleme sinyali! SPK başkanı 'Çok yakında' dedi
Dünyanın kripto paralara en çok ilgi duyan ülkelerinden Türkiye'de sıklıkla yasal düzenlemeden söz ediliyor ancak büyük oranda düzenlemeler gerçekleştirilmiş değil. Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün son açıklaması, kripto paralarla ilgilenenler arasında heyecan yarattı. Gönül, çok yakın zamanda kripto paralarla ilgili yeni düzenlemeler geleceğini kaydetti.
Tüm dünyada 562 milyon kripto para yatırımcısı bulunurken, Türkiye nüfusuna oranla yatırımcı sayısında üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'deki kripto para yatırımcısı sayısı nüfusun yüzde 19,3'üne denk geliyor.
ABD'deki başkanlık seçimleri sonrası kriptolardaki hızlı yükseliş de başta Bitcoin olmak üzere kriptoparalara ilgiyi bir hayli artırdı. Türkiye de yeni düzenlemelerin sinyalini verdi.
Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, detay vermeden yeni düzenlemeler geleceğini kaydetti. Gönül, "Çok yakın zamanda kripto paralarla ilgili ikincil düzenlemeleri hayata geçirecek adımlar atıyoruz" dedi.