Kripto paralara düzenleme sinyali! SPK başkanı 'Çok yakında' dedi

Tüm dünyada 562 milyon kripto para yatırımcısı bulunurken, Türkiye nüfusuna oranla yatırımcı sayısında üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'deki kripto para yatırımcısı sayısı nüfusun yüzde 19,3'üne denk geliyor.

ABD'deki başkanlık seçimleri sonrası kriptolardaki hızlı yükseliş de başta Bitcoin olmak üzere kriptoparalara ilgiyi bir hayli artırdı. Türkiye de yeni düzenlemelerin sinyalini verdi.

Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, detay vermeden yeni düzenlemeler geleceğini kaydetti. Gönül, "Çok yakın zamanda kripto paralarla ilgili ikincil düzenlemeleri hayata geçirecek adımlar atıyoruz" dedi.