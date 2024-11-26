Kripto piyasasında tasfiye: 24 saatte 670 milyon dolar silindi

Bitcoin, ABD'deki başkanlık seçimlerinden sonra zirvelere çıkarken, yatırımcıların kazançlardan kar realizasyonu yapmasıyla geriledi. Düşüşle birlikte piyasadaki tasfiyelerin miktarı 670 milyon doları aştı. Kripto piyasasının toplam değeri ise 180 milyar doların üzerinde düşerek 3,1 trilyon dolara kadar geriledi.

Son 1 günde yüzde 6'nın üzerinde değer kaybı

CNBC-e'nin haberine göre piyasa değeri açısından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 6'nın üzerinde değer kaybederek 91.840 dolara geriledi. CoinMarketCap verilerine göre, Ether, yüzde 5,7 düşüşle 3.296 dolara, Solana’nın SOL tokeni yüzde 11,5 düşüşle 224 dolara geriledi.

BTC yükseldi

Her ne kadar son düşüş dikkat çekici olsa da Bitcoin, 5 Kasım’daki ABD başkanlık seçimlerinden bu yana yüzde 30’dan fazla artış kaydetti. Henüz göreve başlamayan Trump’ın kripto para yanlısı politikaları, yatırımcılar arasında iyimserliği artırarak piyasalara canlılık kazandırdı.

Kripto para piyasalarındaki bir diğer olumlu gelişme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler’in 20 Ocak’ta istifa edeceğini açıklaması oldu. Gensler, SEC başkanlığı süresince birçok büyük kripto şirketine karşı sert yasal adımlar atmıştı. Trump’ın, Gensler’in yerine kripto dostu bir ismi getirme planları, piyasada olumlu bir hava yaratmış durumda.

CoinGlass'ın verilerine göre kripto para piyasasında sonra 24 saatte 679 milyon dolar tasfiye edildi. Tasfiyelerin 574 milyon dolar long pozisyonlarda gerçekleşirken, 104 milyon doları short pozisyonlarda gerçekleşti. En fazla tasfiyenin yaşandığı kripto para birimi toplam 172 milyon dolarla Bitcoin (BTC) oldu.