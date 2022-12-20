Krizi fırsata çevirdik, AdBlue ihracatını 6 katına çıkardık

Küresel doğalgaz fiyatlarındaki yüksek artışlar, AdBlue’nin hammaddesi üretim fiyatlarına da yansıdı. Batılı ülkelerin yaptırımları sonrası, Rusya’nın ihracata yönelik kısıtlamaları da tedarikte önemli zorlukları beraberinde getirdi. Kriz, Türkiye’nin AdBlue ihracatının ise yaklaşık 6 katına çıkmasını sağladı.

AdBlue markasının kullanım haklarına ve VDA lisansına sahip firmalardan Arbey Kimya’nın Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Karahasanoğlu, AB ülkelerinde, emisyon değerlerini düşürmek için dizel motorlu araçlarda AdBlue kullanımının zorunlu olduğunu anımsattı.

Ambulans ve itfaiye araçları çalışmayabilir

Karahasanoğlu, yükselen fiyatlar nedeniyle Avrupa’da AdBlue üretiminde ciddi azalışlar görüldüğünü belirtti. AdBlue bulunamazsa dizel yakıtlı kamyon, tır, tren ve gemi gibi lojistik araçlarının kullanılamayacağını vurgulayan Karahasanoğlu, “Dizel motorlu traktör, iş makineleri, ambulans ve itfaiye araçları ile binek otomobiller de çalıştırılamayacak.” dedi.

Karahasanoğlu, AB ülkelerinde AdBlue kıtlığının lojistik sektöründe yeni bir krizi tetikleyebileceği endişelerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bu durumdan sadece uluslararası lojistik faaliyetleri değil marketlere ve bayilere ürün taşıyan araçlar da etkilenecek. Avrupalı tüketici ürün bulmakta zorlanacak. Yükselen fiyatlar enflasyonu daha da artıracak. İthalat ve ihracat dolayısıyla üretim sekteye uğrayacak.”

Türkiye’nin AdBlue ihracatı yaklaşık 6 katına çıktı

TÜİK verilerine göre Ocak-Ekim aylarında ihracatın yaklaşık olarak AdBlue’da 6 katına, ürede 9 katına çıktığının altını çizen Karahasanoğlu, “AdBlue ihracatı 6,5 milyon, üre ihracatı 112 milyon dolara ulaştı. Türkiye’nin uyguladığı ihracat kısıtlamalarına rağmen artışlar çok güçlü.” bilgisini verdi.

“AdBlue için de tahıl koridoru gibi bir anlaşma yapılabilir”

Karahasanoğlu, Türkiye’nin girişimleriyle imzalanan “tahıl koridoru” anlaşmasının, küresel gıda fiyatlarını düşürdüğünü hatırlattı. Türkiye’nin, dünyanın en büyük üre ihracatçısı Rusya ile bu konuda bir anlaşma imzalayabileceğini söyleyen Karahasanoğlu, “Türkiye olarak Rusya’dan uygun fiyata temin edilecek hammadde sayesinde hem Avrupa’daki AdBlue krizinin çözümüne katkı sağlayabilir hem de ihracatımızı artırabiliriz.” önerisini de paylaştı.