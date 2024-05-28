Kulisler hareketli... En düşük emekli maaşına zam için rakam verildi: Bayram ikramiyesi artacak mı?

Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin maaşına zam yapılacak. Emekli maaşlarına temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir zam yapılmayacak. En düşük emekli maaşıyla ilgili düzenleme yapılacağı konuşuluyor.

Habertürk'ün haberine göre, kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak.

En düşük emekli maaşı için rakam verildi

Kanun teklifinin 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edileceği de belirtiliyor. Yine yasa ile emeklilere seyyanen zam yapılacak ve 10 bin TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak. Hükümetin bütçe imkânlarını da gözeterek emeklilere bunun üzerinde herhangi bir zam yapmayı planlamadığı belirtildi. Emeklilere verilecek ekstra artış için Hazine’nin borçlanma yoluna gitmesi gerekiyor.

Bu yılın başında yerel seçim de gözetilerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarına 11.68 puanlık refah payı eklenerek zam oranı yüzde 49.25’e çıkarılmıştı. Hükümet temmuz ayında toplu sözleşmeden kaynaklı zam alan memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine aynı oranda zam yapılacağını açıklamıştı.

Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı?

Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla beraber emekli bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri ve zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediyor. Emekliler, 16 Haziran’daki Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL bayram ikramiyesi alacak. Bayram ikramiyelerinde de herhangi bir artış düşünülmüyor.

Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 16 Haziran tarihine denk gelecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 3-14 Haziran tarihlerinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor.