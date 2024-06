Kurban Bayramı öncesi et fiyatları düştü: Kıymanın kilosu ne kadar oldu? (Haziran 2024)

Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda adeta cep yangınına neden olan kırmızı et fiyatları, ithal büyükbaşların gelmesiyle yaklaşık 40 TL düştü. İstanbul'daki kasaplarda kıymanın kilosu halihazırda 550 ile 670 TL arasında satılıyor. Geçtiğimiz günlerde Brezilya ve Uruguay'dan gelen iki gemide toplam 43 bin baş canlı büyükbaş ithal edildi. 35 binden fazla büyükbaş ise hem besicilik hem de kesim için Et ve Süt Kurumu başta olmak üzere market ve satıcılara ulaştırıldı. Kurban Bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarındaki son durum merak ediliyor.

Karkas etin fiyatı ne kadar 2024?

Haberglobal'e konuşan Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Tunç ise "Kasaplık satış için 30 bine yakın büyükbaş hayvan ithal edilirken, bu sayede karkas etin kilogram fiyatı 400 TL seviyesinden 320 TL'ye kadar düştü" dedi.

Karkas dışında yağlı kesim olarak bilinen ürünlerin kilogram başına 280 TL'ye satıldığını da aktaran Tunç, şunları söyledi: "Fiyatlar ciddi anlamda şişmişti ancak doğru hamleler ile cep yangını bir nebze söndürüldü. Bakanlığımız, halihazırda doğru bir stratejik planlama içerisinde. Üreticilerin mağdur edilmeyecektir. Satış fiyatı, üretim maliyetinin altında kalırsa devlet tarafından destek verilecek. Damızlıkla ilgili çalışmalar da yapılıyor. Ancak üzülerek söylüyorum ki, sosyal medyayı mesken tutan birtakım kişiler, besicilere, 'stok çağrısı' yapıyor. Üreticileri speküle etmek isteyenlere karşı dikkatli olmalıyız" diye konuştu.

Kıymanın kilosu 580 ile 670 TL arasında değişiyor

İstanbul Parekendeci Kasaplar Odası Başkanı Aydın Tüfekçi de et fiyatlarında son 3 haftadır düşüş olduğuna dikkat çekerken, şöyle konuştu: "Mayıs ayındaki ithal hayvanlara ilave olarak 2 Haziran tarihinde de 4 gemi dolusu büyükbaş geldi. Sosyal medya kim olduğunu bilmediğimiz birtakım kişiler, karkas etin kilogram fiyatının 450 liraya çıkacağı yalanını ortaya atarak spekülasyon peşinde. Son 15 günlük süreçte kırmızı et fiyatlarında 40 TL'ye yakın düşüş söz konusu. Meslektaşlarımıza düşen fiyatları etikete yansıtmaları konusunda uyarıyoruz. Türkiye'ye veteriner kontrolünden geçmeyen hayvan girmiyor. İstanbul kasaplarında kıymanın fiyatı 580 ile 670 TL arasında değişiyor."

Kasaplık yapan Özcan Cebeci, "Uruguay’dan gelen 10 bine yakın hayvan ise kasaplık olarak Et ve Süt Kurumu’nun anlaşma yaptığı şarküteri ürünleri üreten imalatçı şirketlere verildi. İthal hayvanların gelmesi ile fiyatlarda 30, 40 TL arasında düşüş söz konusu. Kurban Bayramı'ndan itibaren et fiyatlarında belirgin düşüş görürüz ancak mangalcılar tavuk etine yükleneceğinden, beyaz et fiyatları artar" bilgisini paylaştı.