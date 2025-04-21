Kurban Bayramı öncesi kurbanlık fiyatları ne kadar oldu? (2025 dana, düve, tosun, koyun, koç ve keçi fiyatları...)

Bu yıl Kurban Bayramı 6 Haziran cuma günü başlıyor. Bayramın son günü ise 9 Haziran pazartesi.

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşlar kurban fiyatlarını araştırmaya başladı.

Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler bütçelerini ayarlamaya çalışırken, kurban fiyatları da netleşmeye başladı.

Kurbanlık dana, düve, tosun fiyatları ne kadar?

Dana, düve ve tosun gibi büyükbaş kurbanlık fiyatlarında bu yıl geçen yıla göre ciddi bir artış olmadığı ifade ediliyor.

İHA’ya konuşan Bursalı hayvancı Hakan Yıldız, bu yıl kurbanlık fiyatlarının hisse başına 25 bin ila 45 bin lira olduğunu söyledi.

Öte yandan kurbanlık dana fiyatlarının 120 bin lira ile 160 bin lira arasında değiştiği aktarıldı.

Kurbanlık tosun fiyatı 120 bin lira ile 170 bin lira arasında değişirken, düvede ise rakamlar 90 bin lira ila 140 bin lira.

Kurbanlık koyun, koç, keçi fiyatları ne kadar?

Küçükbaş kurbanlıkta ise fiyatlar 9 bin liradan başlıyor. Kurbanlık keçi fiyatları 9 bin ile 15 bin lira arasında değişiyor.

Koyun fiyatları 14 bin lira 20 bin lira arasında değişirken, koç fiyatları 12 bin lira ile 20 bin lira arasında.

Uzmanların tahminlerine göre büyükbaş kurbanlık fiyatları şöyle:

Dana: 120 bin lira - 200 bin lira

Tosun: 100 bin lira - 170 bin lira

Düve: 100 bin lira - 140 bin lira

Küçükbaş hayvan fiyatlarının fiyatlarına yönelik öngörüler ise şöyle:

Keçi: 9 bin lira - 15 bin lira

Koç: 12 bin lira - 20 bin lira

Koyun: 14 bin lira - 20 bin lira