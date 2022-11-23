Kurdaki oynaklık daha da azalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'de fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar attıklarını belirterek, "İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir" dedi. Nebati, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 555. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, salgın süreciyle birlikte oluşan zorlu küresel koşullara rağmen Türk ekonomisinin güçlü ve dinamik bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini belirterek, bu süreçte yaşanan olumsuzluklara değindi.

Dünyada enflasyonun bir süredir yukarı yönlü baskılandığını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti: "Enflasyonla mücadele hedefiyle birçok ülke politika faizlerini artırma yoluna gitmişse de bu tercihleri, resesyon endişelerini de giderek körüklemiştir. Nitekim uluslararası kuruluşlar bu kapsamda sürekli yeni uyarılar yapıyor. Dünya değişiyor. Yeni şeyler söyleme zamanı geldi. Yeni şeyler söyleyeceksiniz ki dünyayı yakalayacaksınız, yeni şeyler uygulayacaksınız ki dünyayı geçeceksiniz, o kadar önemli adımlar atacaksınız ki bir yüzyılı kendi yüzyılınız ilan edeceksiniz. Bizler de ülkemizde fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah, enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir." Nebati, enflasyonun verdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılması için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

"KKM sonrası DTH’ların toplamdaki payı 20 puan düştü"

Bakan Nebati, KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payının, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50,6'ya gerilediğini söyleyerek, “KKM uygulamasıyla birlikte TL mevduatın ortalama vadesi de önemli oranda artarak 2 katına yükseldi. Bu durum, sektörün en önemli risklerinden biri olan vade uyumsuzluğunda kayda değer bir iyileşme sağlamıştır. Yılbaşına göre değerlendirdiğimizde, bugün küresel çapta tarihi en güçlü dönemlerinden birisini yaşayan ABD dolarına rağmen Türk lirasının reel değeri artış kaydetmiştir. Öte yandan, döviz kurundaki oynaklık da azaldı” dedi.

Döviz kurundaki oynaklığın ilerleyen dönemde de az olmasını beklediklerini vurgulayan Nebati, "KKM'nin bütçeye maliyeti üzerinden eleştirilerde bulunanlara tavsiyem, bu somut faydalarını da dile getirerek daha objektif ve bütüncül bir değerlendirmede bulunmalarıdır" dedi.

"MASAK, FTX kapsamında inceleme başlattı"

Bakan Nebati, dijital dönüşüm, blokzincir, dijital ödeme sistemleri gibi gelişmelerden bahsederek, tüm kart kullanıcıları ve bankalara Türkiye'nin yerli ve milli kartı TROY ödeme sistemini kullanmaları çağrısında bulundu. Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını bildirdi.

"Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nde 13,5 ton altın toplandı"

Bakan Nebati, Darphane'nin, Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek üzere devreye aldıkları politikaların uygulanmasında da önemli rol oynadığını vurgulayarak, bu kapsamda hayata geçirilen Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'ne değindi. Nebati, "Sistemin başladığı 1 Mart'tan itibaren vatandaşlarımızın sisteme olan güven ve ilgileri artarak devam ediyor. 23 Kasım'a kadar olan dönemde Darphane Çeyrek Altın Hesabı kapsamında yaklaşık 237 kilogram, Banka Altın Değerlendirme Sistemi kapsamında yaklaşık 6 ton 586 kilogram ve rafineriler aracılığıyla yaklaşık 6 ton 660 kilogram olmak üzere toplam 13 ton 513 kilogram altın toplanmıştır. Bu bir rekordur" dedi. Önceki gün Darphane Altın Sertifikası'nı Borsa İstanbul nezdinde ihracını gerçekleştirerek işleme açtıklarını hatırlatan Nebati, bu ihraçla 5 ton altın karşılığı olmak üzere 500 milyon adet sertifikanın yatırımcılara sunulduğunu, Darphane'nin yakın zamanda "Dijital Altın Projesi" ile altın tasarruf sistemine ve altının ekonomideki işlevine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.