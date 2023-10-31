Küresel doğrudan yabancı yatırımlar 727 milyar dolar oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) küresel doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin yayımladığı verilere göre, bu yılın ilk yarısındaki doğrudan yabancı yatırım akışındaki artışın büyük bir kısmı ilk çeyrekte kaydedildi.

Yılın ilk yarısında küresel doğrudan yabancı yatırımlar 727 milyar dolarla geçen yılın ikinci yarısına göre toparlanma gösterdi. Ancak, bu miktar 2022'nin ilk yarısındaki doğrudan yabancı yatırım hacminin yüzde 30 altında gerçekleşti.

OECD bölgesine doğrudan yabancı yatırım girişi bu yılın ilk yarısındaki 275 milyar dolarla, 2022'nin ilk yarısına göre yüzde 42 düşük seyretti.

Bu düşüş, özsermaye girişlerindeki azalma ve kısmen yeni yatırım faaliyetlerindeki yavaşlamanın devam etmesinden kaynaklandı.

OECD üyesi olmayan G20 ekonomilerine doğrudan yabancı yatırımlar da bu yılın ilk yarısında yüzde 15 geriledi.

Yılın ilk yarısındaki küresel doğrudan yabancı yatırımlardan en büyük payı ABD alırken, bu ülkeyi Brezilya, Kanada ve Meksika takip etti. ABD ayrıca dünyadaki en büyük yatırımcı oldu.

Tamamlanan sınır ötesi birleşme ve satın alma aktivitesi de yüksek fiyatlar, artan faiz oranları ve devam eden jeopolitik belirsizliklerin yol açtığı zayıf ekonomik görünüm nedeniyle düşüş eğilimini sürdürdü.



Tamamlanan anlaşmaların değeri gelişmiş ekonomilerde yüzde 23, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde yüzde 49 geriledi.