Küresel ekonomi 2026'da hangi zorluklarla karşılaşacak?

Tarife savaşlarının ve yapay zeka yükselişinin etkisinde geçen 2025 yılı pek çok ülkenin ekonomisini kötü etkilerken, 2026'da da küresel ekonomi yeni krizlerle şekillenecek. Ticaret gerilimleri, dengesiz ancak ılımlı büyüme ve dünyanın birçok yerinde yüksek enflasyon ve borç seviyelerine ilişkin artan endişelerin 2026'da da devam etmesi bekleniyor.

Dünyanın en gelişmiş 38 ekonomisini bünyesinde barındıran Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) tahminlerine göre, küresel büyüme 2026'da yüzde 3,2'den yüzde 2,9'a düşerek ılımlı bir yavaşlama gösterecek.

ABD-Çin vergi gerilimi devam edecek

2025'te ABD'nin ortalama gümrük vergisi, yüzde 2,5'ten yüzde 17,9'a yükselirken, bu rakam 1934'ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Gümrük vergileri küresel ekonomiyi yeniden şekillendirirken, tarife geriliminin 2026'da da önemli bir sorun olmaya devam edeceği düşünülüyor.

ABD ve Çin arasında patlak veren ticaret savaşının, ekim ayındaki 12 aylık ateşkesle durulsa da 2026'da yeni çatışmalar yaşanabileceği belirtiliyor. Risk analizi firması Asia Pacific Economics'in CEO'su Rajiv Biswas, ABD ve Çin'in savunma teknolojileri, yapay zeka, kuantum hesaplama ve robotik gibi kilit sektörlerde rekabeti körükleyen hamleleri sürdüreceğini öngörüyor.

Çin ve diğer ülkeler arasındaki ticaret dengesizliği

Çin ekonomisinin gelecek yıl da dirençli kalacağını ve yüzde 5 oranında büyüme kaydedeceğini öngören analistler, demografik yaşlanma, sanayide aşırı kapasite ve zayıf iç talep gibi köklü yapısal sorunlara dikkat çekiyor. Uzmanlara göre Çin hükümeti iç tüketimi artırma ve emlak piyasasını toparlama sözü verse de, arz odaklı büyüme kronik dengesizlikleri sürdürüyor.

Enflasyon ve yüksek borç seviyeleri

Öte yandan küresel gerilimlerin ve artan rekabetin gölgesinde ABD ve Avrupa dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde enflasyon, gümrük vergilernin de etkisiyle yüksek seyretmeye devam etti.

2026'da da artan ticaret engelleri ve tedarik zinciri sorunları enflasyonu hızlandırarak merkez bankalarını faiz artırımı ile büyümeyi destekleme arasında karar vermek zorunda bırakabilir. Analistlere göre, artan faizler, özellikle borcu yüksek ve mali yapısı zayıf ülkelerde büyümeyi baskılayıp borç yükünü ağırlaştırma riski taşıyor. Fransa başta olmak üzere birçok AB ülkesi artan borç ve bütçe açıklarını kontrol etmekte zorlandığı için bu sürece karşı daha kırılgan hale geliyor.

AB'nin en büyük ekonomisi Almanya'da da piyasaların savunma ve altyapıya yönelik devlet harcamaları sayesinde canlanması bekleniyor. Ancak Alman iş dünyasının büyümeye dair iyimserliği halen düşük.

Yapay zeka balonu çökerse ne olur?

2025'e damga vuran yapay zeka yükselişinin önümüzdeki yıl da devam etmesi bekleniyor.

ABD'nin büyük teknoloji firmaları, veri merkezleri gibi yapay zeka altyapısını kurmak ve genişletmek için yüz milyarlarca dolar ayırdı. Ancak yatırımcılar, yapay zeka altyapısına yönelik büyük harcamalara rağmen ABD'li teknoloji şirketlerinin yüksek değerlemelerinin ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda halen belirsizlik yaşıyor. Bazıları yapay zekanın patlayıp piyasada çöküşe yol açabilecek bir balon haline geldiğinden endişelenirken uzmanlar, yapay zekanın yapısal bir devrim ve teknolojik bir dönüşüm olduğunu belirterek, benimsemenin 2026'da da devam edeceğini öngörüyor..

Ancak, yapay zeka hisselerindeki balonun patlaması ve harcamaların aniden düşmesi durumunda, ABD ekonomisinin ve hanehalklarının büyük bir darbe alması, bunun da dünyanın en büyük ekonomisini muhtemelen durgunluğa sürükleyip, küresel büyümeyi yavaşlatması da güçlü bir olasılık oalrak değerlendiriliyor.