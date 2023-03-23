Küresel ekonomiye Ramazan bereketi

Emre ERGÜL

Onbir ayın sultanı bugün itibarıyla başlıyor. 20 Nisan’a kadar oruçlar tutulacak, özenle kurulan iftar sofralarında biraraya gelinecek. Peki üretimin azalıp, tüketimin arttığı “Ya Şehr-i Ramazan”ı inananlar kadar küresel ekonominin de beklediğini biliyor muydunuz? İşte dünyanın dört bir yanından derlediğimiz “Ramazan ekonomisi”nden notlar:

-HLB adlı uluslararası araştırma kuruluşuna göre, Ramazan ayında üretim ülkesine göre yüzde 35 ile 50 arasında düşüyor.

-Ramazan’da gıda satışları yüzde 50 ile 100 arasında artıyor. Dünya genelinde oruç tutan ailelerin yüzde 83’ü Ramazan ayı boyunca gıda tüketim alışkanlıklarını değiştiriyor. Örneğin yıl içi hurma tüketmeyen aileler, Ramazan’da paket paket satın salıyor.

-Ramazan’da ekmek satışları yüzde 63, tavuk satışları yüzde 66.5 ve kurutulmuş meyve tüketimi yüzde 25 artıyor. Örneğin Mısır’da geçen Ramazan'da 9 milyon kurutulmuş meyve paketi satıldı. Bu, yıllık satışın yüzde 35’ine denk geliyor. Dışarda oruç açmak da ekonominin canlanmasına yardımcı unsurlardan biri…

Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri… Halkın yüzde 46’sı iftarını en az bir kere dışarda bir mekanda açıyor. Middle East Economy dergisine göre, Müslüman ülkelerdeki reklam yayıncılığı da Ramazan’da genelde gıda üzerine dönüyor. BAE’de tüketicilerin yüzde 67’si gıda reklamlarını takip ettiklerini açıklıyor. Yüzde 53’ü kıyafet, yüzde 44’ü de ev aletleri ilanlarını takip ediyor.

Moneytrans’a göre, Ramazan ayında Avrupa Birliği ülkeleri içinde para transferleri yüzde 60 artıyor. Gıdaya olan talep de yüzde 37 artışta… Dünya Bankası da küresel zekat miktarının yıllık 600 milyar dolar olduğunu söylerken, bu rakamın yüzde 85’ine Ramazan’da ulaşıldığına dikkat çekiyor. Retail Insight da Ramazan’ın İngiliz ekonomisine olan etkisini şöyle sıralıyor:

-İngiltere’de Tesco, Sainsbury’s, Asda ve Morrisons gibi süpermarketler, Ramazan ayında Müslüman müşteriler için özel hazırlık yapar, çünkü İngiltere’deki yıllık Ramazan ekonomisi 200 milyon sterline denk. ---

Ramazan’da 18-24 yaş arası Müslüman İngilizlerin favori yiyecekleri tavuk ve cips. En ilginç araştırma sonucu da BAE’den…Tüketicilerin yüzde 47’si araba almak için Ramazan ayını beklediklerini söylemiş…

Bereket ayı Ramazan’da ne yazık ki israf da oluyor. HLB’nin araştırmasına göre, Mısır’da Ramazan ayında alınan gıdanın yüzde 60’ı israf ediliyor! Malezya’da günlük çöpe atılan yemek ise yaklaşık 20 bin ton! Ramazan’da en sevdiğimiz şeylerden biri de sosyal medyada daha fazla vakit geçirmek.

Müslümanlar Ramazan ayında bir günde Youtube ve Facebook’da 2 milyon ekstra saat daha geçiriyor. İftarı uzaktan birlikte açmak isteyenler de Zoom, Whatsapp ve Google Meet’te buluşmayı tercih ediyor.

Google’daki arama kelimeleri de değişiyor. Örneğin kadınların Ramazan’da gıda üzerine aradığı kelimeler yüzde 44 artıyor. En çok da tatlı tariflerine bakılıyor. Erkeklerin yiyecek aramaları da yüzde 70 oranında fırlıyor. Erkeklerin aradığı kelimeler ise “barbekü,” “pişirme” ve “eğlence” üzerine oluyor. Malezya’nın New Straits Times gazetesi, ekonomiye “Ramazan etkisi”ni “İllüzyon değil, gerçek” diyor ve ekliyor: “Ramazan, dinle ekonominin, camiyle piyasaların beraber hareket ettiğini gösteriyor.”