Küresel gıda fiyatları Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyede

Küresel gıda fiyatları, ekim ayında önemli bir artış göstererek Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, dünya gıda fiyatları endeksi ekimde bir önceki aya kıyasla yükseliş kaydederek 124,9 seviyesinden 127,4’e ulaştı. Bu artış, son 1,5 yılın en yüksek gıda fiyatları seviyesine işaret etti.

FAO’nun gıda fiyatları endeksi, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyerek küresel gıda piyasasının genel eğilimini yansıtıyor. Eylül ayındaki endeks, başlangıçta 124,4 olarak açıklanmıştı, ancak bu rakam daha sonra 124,9 olarak revize edildi.

FAO’nun raporuna göre, bitkisel yağ fiyatları ekim ayında dikkate değer bir artış gösterdi. Palm yağı üretimine yönelik endişelerin etkisiyle bitkisel yağ fiyatları aylık bazda yüzde 7'den fazla yükselirken, genel gıda endeksinin de yukarı yönlü hareketinde etkili oldu. Öte yandan, et fiyatlarında ise düşüş gözlendi.