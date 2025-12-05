Küresel gıda fiyatları üç aydır düşüyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, dünya gıda fiyatları kasımda yüzde 1,2 oranında geriledi.

FAO Gıda Fiyat Endeksi, kasım ayında revize edilmiş ekim seviyesine göre yüzde 1,2 düşerek ortalama 125,1 puan oldu.

Fiyatlarda üst üste 3. ayda da gerileme yaşanması dikkat çekti. Endeks Kasım 2024 seviyesinin yüzde 2,1 ve Mart 2022’deki zirvesinin yüzde 21,9 altında kaldı.

Tahil dışındaki tüm temel gıda fiyatları geriledi

FAO tarafından açıklanan verilere göre, tahıllar dışındaki tüm temel gıda maddelerinin uluslararası fiyatlarında düşüş görüldü.

Endekste toplam düşüşe rağmen FAO Tahıl Fiyat Endeksi kasımda yüzde 1,3 arttı. Bu artışın ciddi bir bölümü buğday fiyatlarındaki yüzde 2,5’lik yükselişten kaynaklandı. Buğday fiyatlarındaki artışı, Çin’in ABD’den alım yapabileceğine yönelik beklentiler, Karadeniz bölgesindeki çatışmalar ve Rusya Federasyonu’nda 2026 hasadı için ekim alanlarının azalacağı öngörüsü destekledi.

Uluslararası mısır fiyatları da özellikle Brezilya’dan güçlü talep nedeniyle arttı. Buna karşılık FAO Tüm Pirinç Fiyat Endeksi, Indica ve aromatik pirinç türlerine yönelik zayıf ithalat talebi nedeniyle geriledi.

Süt ürünleri fiyatları aylık bazda yüzde 3,1 düştü. Bu gerilemede, başta tereyağı ve tam yağlı süt tozu olmak üzere ürün fiyatlarındaki düşüş etkili oldu. Büyük üretici bölgelerde artan süt üretimi ve güçlü ihracat arzı fiyatları aşağı çekti.

Et fiyatları yüzde 0,8 geriledi. Şeker fiyatları ise yüzde 5,9 oranında en sert düşüşü kaydetti. Bitkisel yağ fiyatları ise aylık bazda yüzde 2,6 gerileme yaşandı.