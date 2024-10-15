Küresel kamu borcu üç yıl içinde yüzde 115'e ulaşacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2024'te kamu borcunun 100 trilyon doları aşacağını, borçlanma ihtiyaçları ve maliyetlerin de artacağını öngörüyor.

Küresel kamu borcu yüzde 100’e yaklaşacak

IMF'ın mali İzleme raporuna göre, küresel kamu borcu bu yıl GSYİH'nin yüzde 93’üne ulaşacak ve 2030'a kadar yüzde 100’e yaklaşacak. Bu oran, 2019 yılındaki seviyeye göre 10 puanlık bir artışa işaret ediyor.

Sebep: ABD'nin daha fazla harcama isteği

IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı öncesi yayımlanan raporda, gelecekteki borç seviyelerinin tahminlerin üzerinde olabileceği belirtildi. Sebebi ise dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin daha fazla harcama isteği.

Raporda, "Maliye politikası belirsizliği arttı ve vergilendirme konusundaki siyasi kırmızı çizgiler daha da kökleşti. Yeşil dönüşüm, yaşlanan nüfus, güvenlik endişeleri ve kalkınma sorunları gibi alanlara yönelik harcama baskıları artıyor" ifadeleri yer aldı.

IMF'nin borçlanmadaki endişeleri, ABD'de seçim yarışına giren Donald Trump ve Kamala Harris'in yeni vergi indirimleri ve trilyonlarca dolarlık ek harcama sözlerinin ardından geldi. Trump'ın vergi indirimi ile önümüzdeki 10 yılda 7,5 trilyon dolar yeni borç ekleyeceği, Harris’in ise 3,5 trilyon dolar ek borca neden olacağı öngörülüyor.

En olumsuz senaryoda küresel kamu borcu yüzde 115'e ulaşacak

Zayıf ekonomik büyüme, sıkılaşan finansman koşulları ve ABD ile Çin gibi sistematik öneme sahip ekonomilerde artan mali ve parasal belirsizliklerin küresel borcu daha da artırabileceği ifade edildi. Raporda, bu faktörlerin birleştiği "şiddetli olumsuz senaryo" kapsamında, küresel kamu borcunun üç yıl içinde yüzde 115'e ulaşabileceği, bunun da mevcut tahminlerden 20 puan daha yüksek olduğu vurgulandı.