Yen müdahalesi küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi

Küresel hisse senedi piyasaları cuma günü dengeli bir seyir izliyor. Yatırımcıların dikkati, Japonya otoritelerinin para birimini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiği değerlendirilen Yen müdahalesi sonrasında döviz piyasalarına çevrildi.

Japon yeni, cuma sabahı Avrupa işlemlerinde dolar karşısında sert bir yükseliş sergiledi. ABD doları, yen karşısında dakikalar içinde %1 oranında değer kaybetti. Parite daha sonra 156,45 seviyelerinde dengelendi.

Yen müdahalesi döviz piyasalarında hareketliliği artırdı

Japonya otoriteleri, kuru iki yılın en düşük seviyelerinden döndürmek amacıyla perşembe günü piyasaya girmişti. Analistler, bu hamlenin maliyetinin on milyarlarca doları bulabileceğini ifade etti.

Piyasa uzmanları, paritenin faiz oranları ve petrol fiyatlarına göre hala yüksek seviyelerde olduğunu belirtiyor. Japonya Maliye Bakanlığı'nın olası yeni hamleleri için yatırımcılar teyakkuzda bekliyor.

Apple bilançosu teknoloji hisselerini destekledi

ABD endeks vadeli kontratları, büyük teknoloji şirketlerinden gelen olumlu finansal sonuçların etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor. Apple, üçüncü çeyrek satış beklentilerini aşarak piyasa açılışı öncesinde değer kazandı.

Hafta başında açıklanan diğer teknoloji devlerinin bilançoları da piyasadaki iyimserliği artırdı. Dow Jones Sanayi Endeksi ve Nasdaq Bileşik endeksi vadeli işlemleri bu verilerle yükseldi.

Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı gerilimiyle yükseldi

Nisan ayında küresel hisseler, 2020 yılından bu yana en güçlü aylık yükselişini kaydetmişti. Şirket karlarındaki iyimserlik, enerji arzındaki aksamalara rağmen piyasayı desteklemeye devam ediyor.

İran'ın ABD mevzilerine yönelik olası saldırı tehditleri, petrol piyasalarında tansiyonu yükseltti. Brent petrolün varil fiyatı, Hürmüz Boğazı üzerindeki risklerin etkisiyle %0,7 artışla 111,20 dolara ulaştı.

Avrupa'da birçok piyasa tatil nedeniyle kapalı kalırken, yatırımcılar merkez bankalarının faiz kararlarını takip ediyor. İngiltere Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve Fed bu hafta faizleri sabit bırakmıştı.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, haziran ayındaki toplantıda faiz artırımı ihtimalinin masada olduğunu belirtti. ABD tarafında ise Fed'in şahin tutumu faiz indirimi umutlarını bu yıl için zayıflattı.

Mevcut veriler, kısa vadeli kur dalgalanmalarına rağmen teknoloji odaklı büyüme ve enerji risklerinin yılın geri kalanında piyasa trendlerini belirlemeye devam edeceğini gösteriyor.