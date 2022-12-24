Kurulan şirket sayısı 11 ayda %25,3 arttı
TOBB, 2022'nin ilk 11 ayında kurulan şirket sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3, kooperatif sayısının da yüzde 35,1 arttığını duyurdu.
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Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 3,5 azaldı. 2022'nin ilk 11 ayında, 2021'in ilk 11 ayına göre kapanan şirket sayısı, yüzde 49,8; kooperatif sayısı yüzde 14,6 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 8,9 arttı.
Kasım 2022'de şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,1'i İstanbul kuruldu.
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