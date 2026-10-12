KYK burs ve kredi başvuruları başladı! Kimler başvurabilir, son tarih ne zaman?

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve öğrenim kredisi başvuru sürecinin başladığını açıkladı. İlk kez üniversiteye yerleşen öğrencilerin yanı sıra eğitimine devam edenler ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları da başvuru yapabilecek.

KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman sona erecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 12 Ekim 2026'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla başvuruların başladığını duyurdu.

Bakan Bak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler; GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları an itibarıyla başladı. Başvurularınızı e-Devlet sistemi üzerinden 16 Ekim saat 23.59'a kadar gerçekleştirebilirsiniz."

Buna göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı burs ve öğrenim kredisi başvuruları 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

KYK burs ve öğrenim kredisine kimler başvurabilir?

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre burs ve öğrenim kredisi başvurusunda bulunabilecek öğrenciler şöyle:

- 2026-2027 eğitim öğretim yılında ilk kez bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler.

- Hâlen bir yükseköğretim programında eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri.

- Yurt dışında yükseköğrenim gören Türk vatandaşları.

Bu kapsamdaki öğrenciler, belirtilen süre içerisinde e-Devlet sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?

Burs ve öğrenim kredisi başvuruları, e-Devlet üzerinden alınacak.

Öğrencilerin başvuru işlemlerinde sistemde kayıtlı öğrenim bilgileri esas alınacak. Bu nedenle başvuru öncesinde okul ve bölüm bilgilerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

Öğrenim bilgilerinde hata bulunan öğrencilerin, üniversitelerinin öğrenci işleri birimleriyle iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri yaptırması isteniyor.

Başvurusunu tamamladıktan sonra bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler de 16 Ekim saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden güncelleme yapabilecek.

Burs ve kredi başvurularında yanlış beyana dikkat

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuru sırasında öğrencilerin bildirdiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgileri kamu kurumları aracılığıyla kontrol edecek.

Yapılacak değerlendirme sonucunda mevzuatta belirtilen koşulları karşılayan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsis edilecek.

Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunduğu belirlenen öğrencilerin başvuruları ise geçersiz sayılacak.

KYK burs ve kredi başvurusu için son tarih ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için son tarih 16 Ekim 2026 Cuma, saat 23.59 olarak açıklandı.

Öğrenciler, bu tarihe kadar hem başvurularını tamamlayabilecek hem de başvuru bilgilerinde gerekli güncellemeleri yapabilecek.