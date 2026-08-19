Lagarde AB'nin kaybettiği 3 avantajı açıkladı: Eski düzen geri dönmeyecek

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cenevre’de Dünya Ekonomik Forumu Uluslararası İş Konseyi’nin panelinde konuşan Lagarde, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın büyümesini destekleyen üç temel avantajın da aynı anda zayıfladığına dikkat çekti.

Lagarde, bunlardan ilkinin genişleyen küresel ticaret olduğunu, Avrupa'nın dünyanın en açık ekonomilerinden biri haline geldiğini ve ticarete açıklık bakımından ABD'nin yaklaşık iki katına ulaştığını söyledi.

Küreselleşmenin Avrupa ekonomisine büyük fayda sağladığını ancak ticaretin sürekli genişleyeceğinin artık varsayılamayacağını dile getiren Lagarde, geçen yıl dünya genelinde 2 bin 500'den fazla ticaret kısıtlamasının yürürlüğe konulduğuna işaret etti.

Ucuz enerji dönemi geride kaldı

Avrupa'nın büyüme modelinin ikinci ayağının ise nispeten ucuz enerjiyle desteklenen orta teknoloji ağırlıklı imalat sanayisi olduğunu belirten Lagarde, bu avantajın da giderek ortadan kalktığını dile getirdi.

Çin'in üretimde değer zincirinin üst basamaklarına çıktığına dikkati çeken Lagarde, Çin'in pek çok alanda Avrupa'nın doğrudan rakibi konumuna geldiğini ifade etti. Lagarde, geçen yıl AB’de enerji yoğun sektörlerin ödediği elektrik fiyatlarının ABD’nin iki katından fazla, Çin’in ise yaklaşık yüzde 50 üzerinde olduğuna dikkat çekti. Bu tablo, özellikle enerjiye bağımlı Avrupa sanayisinin küresel rekabette elini zayıflatıyor.

Üçüncü değişim jeopolitik alanda

Lagarde'ye göre üçüncü değişim ise jeopolitik alanda yaşanıyor. Avrupa ekonomisi uzun yıllar ABD’nin güvenlik şemsiyesi ve görece istikrarlı küresel düzen sayesinde yatırımlarını güvenlikten çok verimlilik üzerine kurabildi. Artan jeopolitik gerilimler ise şirketleri tedarik zincirlerini ve kritik bağımlılıklarını yeniden değerlendirmeye zorluyor.

Lagarde, bu üç değişimin Avrupa açısından kalıcı sonuçlar doğurabileceğini belirterek, "Avrupa'nın savaş sonrası büyüme modelinin aşındığını görüyoruz. Bunun bir zamanlar bildiğimiz şekline dönmesi de pek olası değil." dedi.

Avrupa'nın uzun vadede iç talepteki dayanıklılığı kalıcı bir büyüme kaynağına dönüştürmesi gerektiğini vurgulayan Lagarde, bunun için ortak pazarın ölçeğinden daha iyi yararlanılması gerektiğini ifade etti. Avrupa'da bilimsel bilgi ve araştırmaların ticari başarıya dönüştürülmesinde sorun yaşandığını, yeni teknolojilerin ekonomi genelinde yayılmasını engelleyen unsurların şirketlerin ölçek büyütmesini de zorlaştırdığını dile getirdi.

Yapay zeka vurgusu

Avrupa'nın ilk dijital devrimi büyük ölçüde kaçırdığını, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yayılmasından doğan ticari kazanımların orantısız biçimde başka bölgelerde elde edildiğini söyleyen Lagarde, "Yapay zekayla gelen ikinci dijital devrimde aynı deneyimi tekrarlama lüksümüz yok." dedi.

Lagarde, Avrupa'da yapay zeka yatırımlarının yaygınlaştırılması ve ölçeklendirilmesi için tek pazardaki ve sermaye piyasalarındaki parçalanmış yapının giderilmesi ve AB içindeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Sermaye piyasalarının daha hızlı bütünleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Lagarde, AB liderlerinin piyasa entegrasyonu paketine ilişkin süreci tamamlaması gerektiğini söyledi.