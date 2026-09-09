Lagarde'dan Avrupa'ya sert uyarı: 27 farklı gündeme bölünemeyiz

Lagarde, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) tarafından Almanya’nın başkenti Berlin’deki Bode Müzesi’nde düzenlenen resmi akşam yemeğinde bir konuşma yaptı. Küresel siyaset ve ekonomideki güç dengelerinin hızla değiştiğini kaydeden Lagarde, kıtanın önünde uzanan senaryolara dikkati çekti.

Avrupa'nın geçmişte ilişkiler arasında keskin seçimler yapmak zorunda kalmadığı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Lagarde, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü o ilişkiler özünde birbirini tamamlıyordu. Ülkeler küresel ölçekte ekonomik bağlarını genişletirken, Avrupa entegrasyonu da eşzamanlı olarak derinleşebiliyordu. Avrupa ülkeleri enerjiyi Rusya’dan, pazar talebini Çin’den, güvenliği ise Amerika Birleşik Devletleri’nden rahatça karşılayabiliyordu. Ancak bugün, tarihin tüm ağırlığıyla geri döndüğüne şahitlik ediyoruz. Avrupa artık büyük güçlerin ekonomik ve jeopolitik ağırlıklarını kendi çıkarları doğrultusunda acımasızca kullandığı çok daha sert ve hoşgörüsüz bir dünyaya adım atıyor."

"Önümüzde uzanan üç farklı yol var"

Lagarde, dünyanın yeni düzeninde Avrupa'nın kritik bir eşikte olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletlerinin ve bir bütün olarak Avrupa’nın yeni bir seçim yapması gerekiyor. Avrupalılar olarak biz kimiz ve gelecekte kime güvenmeyi seçeceğiz? Önümüzde uzanan üç farklı yol var." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa’nın dünya sahnesindeki döneminin kapandığını ve yapısal gerilemesinin artık "kaçınılmaz" olduğunu savunan ilk senaryoyu eleştiren Lagarde, şunları kaydetti:

"Bu görüşü savunanlara göre endişelenmeye gerek yok; sosyal modelimizi finanse edecek büyümeyi sağlamak için teknolojiyi dışarıdan ithal edebilir, böylece asil bir şekilde gerilemeye devam edebiliriz. Bu senaryoda Avrupa bir müzeye dönüşecektir. İçinde bulunduğumuz bu müze gibi güzel bir müze, ama yine de sadece bir müze. Ancak bu yol tam bir seraptan ibarettir. Gerçekte böyle bir tercih, Avrupa’yı zayıflayan bir büyüme trendiyle baş başa bırakacak ve artık finanse edemeyeceğimiz bir sosyal modelle karşı karşıya getirecektir. Teknolojisine bağımlı hale geldiğimiz güçler tarafından köşeye sıkıştırılmamız kaçınılmaz olacaktır."

Lagarde, her ülkenin sadece kendi ulusal çıkarlarının peşinden koştuğu ikinci yolun da bir alternatif olamayacağını vurgulayarak, dünyadaki tüm orta ölçekli güçlerin küresel devlerin baskılarına direnebilmek için bir araya gelme yolları aradığına dikkati çekti.

"27 ulusal gündeme bölünerek elimizdeki kozu çöpe atamayız"

AB sayesinde halihazırda birlikte hareket etmeyi sağlayan kurumsal yapıların inşa edilmiş olmasının muazzam bir avantaj olduğunu belirten Lagarde, Federal Almanya Cumhuriyeti’nin ilk Şansölyesi Konrad Adenauer’in sözlerine atıfta bulunarak şöyle devam etti:

"Adenauer’in de bir zamanlar ifade ettiği gibi her bir Avrupa ülkesinin siyasi ve ekonomik güçleri, eğer darmadağınık kalırsa, dünya siyasetinde esamesi okunmaz; ancak birleşirlerse küresel ölçekte büyük bir rol oynayabilirler. Avrupa 27 farklı ulusal gündeme bölünerek elindeki bu en büyük kozu neden çöpe atsın? Her bir Avrupa ülkesinin siyasi ve ekonomik güçleri darmadağınık kalırsa, dünya siyasetinde esamesi okunmaz.

27 farklı ulusal gündeme bölünerek elimizdeki en büyük kozu çöpe atamayız. Bu durum bizi üçüncü yola, yani birbirimizi seçmeye ve Avrupa’yı inşa etme projesine kararlılıkla devam etmeye götürüyor. Bunun zor bir seçim olduğunu, yavaş ilerleyen müzakereler ve zorlu tavizler gerektirdiğini biliyoruz. Ancak artık bu küresel arenada 'birlikte yalnızız'. Sadece ve sadece kendimize güvenebiliriz."

"Dijital avro parasal egemenliğimizi koruyacak"

ECB Başkanı Lagarde, savunma sanayisi veya parçalanmış, yüksek maliyetli enerji piyasaları gibi alanlardaki zayıflıkların Avrupa'yı bölünmeye açık hale getireceği uyarısında bulunarak, mantıklı olan tüm alanlarda ortak hareket edilmesi durumunda dış baskılara karşı kırılganlığın azalacağını, daha güçlü bir egemenliğe ve daha hızlı bir büyümeye kavuşulacağını kaydetti.

Lagarde, Sermaye Piyasaları ve Yatırım Birliğinin Avrupa’nın elindeki zengin birikimleri açığa çıkararak stratejik alanlara yönlendirebileceğini aktararak, "Buna paralel olarak dijital avro, başkalarına bu denli bağımlı kalmayı göze alamayacağımız yeni dünya düzeninde parasal egemenliğimizi korumamıza yardımcı olacaktır." dedi.

Konuşmasını ünlü Alman bilim insanı Alexander von Humboldt’un, "Zor olan, benim için hiçbir zaman imkansız değildir." sözüyle tamamlayan Lagarde, Avrupa’yı inşa etme seçiminin zor olduğunu ancak imkansız olmaktan çok uzak olduğunu sözlerine ekledi.