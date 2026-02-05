Lagarde'den enflasyon mesajı: Küresel riskler görünümü değiştirebilir

Lagarde, ECB Yönetim Konseyinin yılın son para politikası toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel faizi sabit tutmasının ardından Frankfurt'ta basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Lagarde, basın toplantısındaki konuşmasına Bulgaristan’ın Euro Bölgesi’ne katılmasını kutlayarak başladı, ardından para politikası kararlarını okudu, ekonomik büyüme ve enflasyon eğilimlerine değinerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Euro Bölgesi ekonomisinde büyümenin sağlam olduğunu belirten Lagarde, özellikle hizmet sektörünün bu büyümeyi desteklediğini söyledi.

Hane halkı gelirlerinin artmasıyla birlikte özel tüketimin de büyümeye daha fazla katkı sağlayacağını aktaran Lagarde, şirketlerin yeni dijital teknolojilere giderek daha fazla yatırım yaptığını vurguladı.

ECB Başkanı Lagarde, “Aynı zamanda, geçen yıl artan gümrük tarifeleri ve güçlenen Euro nedeniyle dış ortam zorlu olmaya devam etmektedir.” ifadesini kullandı.

Güçlü Euro etkisi

Daha güçlü Euronun, enflasyonu mevcut beklentilerin ötesinde düşürebileceğini dile getiren Lagarde, şunları söyledi:

“Daha değişken ve riskten kaçınan finansal piyasalar talebi baskı altında tutabilir ve böylece enflasyonu da düşürebilir. Enerji fiyatlarında kalıcı bir artış olması veya daha parçalanmış küresel tedarik zincirlerinin ithalat fiyatlarını yukarı çekmesi, kritik ham madde arzını kısıtlaması ve Euro Bölgesi ekonomisindeki kapasite kısıtlamalarını artırması durumunda enflasyon daha yüksek olabilir. Ücret artışları daha yavaş seyrederse, hizmetler enflasyonu beklenenden daha geç düşebilir. Savunma ve altyapı harcamalarında planlanan artış da orta vadede enflasyonun yükselmesine neden olabilir.”

Lagarde, gümrük vergilerinin Euro Bölgesi ihracatına olan talebi beklenenden daha fazla azaltması ve kapasite fazlası olan ülkelerin bölgeye ihracatını daha da artması durumunda enflasyonun daha düşük olabileceğine işaret etti.

"(Bankanın risk değerlendirmesi) Şu anda dengeli bir durumda olduğumuza inanıyoruz”

Risk değerlendirmesi konusunda genel olarak dengeli bir durumda olduklarını vurgulayan Lagarde, “Bazı riskler artmış, bazıları azalmış ancak genel olarak şu anda dengeli bir durumda olduğumuza inanıyoruz” dedi.

Enflasyonun itici güçlerinin son aylarda neredeyse hiç değişmediğini dile getiren Lagarde, ECB’nin orta vadede enflasyon oranının yüzde 2'ye geri döneceği konusunda iyimser olduğunu yeniledi.

Döviz kuru

Son yönetim kurulu toplantısında ekonomik risk değerlendirmesinin bir parçası olarak enflasyonun aşağı yönlü risklerini ve döviz kurunu tartıştıklarını aktaran Christine Lagarde, “Sadece hatırlatmak isterim ki bu sürpriz olmayacaktır. Politika hedefimiz olarak döviz kurunu hedeflemiyoruz ancak bunun hem büyüme hem de enflasyon görünümü için önemli olduğunu da kabul ediyoruz. Bu nedenle, döviz kuru gelişmelerini her zaman yakından takip ediyoruz ve yönetim kurulu bugün bu konuyu tartıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Lagarde, ECB’nin likidite çerçevesini incelediklerini belirterek repo hatlarının yeniden yapılandırılması, erişimin açılması ve diğer ulusal merkez bankaları için daha cazip hale getirilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı Fed başkanlığına aday göstermesine ilişkin Lagarde, Warsh'ı çok uzun zamandır tanıdığını ve adaylığını açıkça “memnuniyetle karşıladığını” belirtti.

Lagarde, bir gazetecinin, ECB'nin hala “iyi bir konumda” olup olmadığı sorusuna, “Kesinlikle, iyi bir konumda olduğumuzu ve enflasyonun iyi bir seviyede olduğunu söyleyebilirim." diye cevap verdi.

Euro Bölgesi’nde yapısal reformların güçlü bir savunucusu olan Lagarde, bölgede Sermaye Piyasaları ve Bankacılık Birliğinin tamamlanması ve dijital Euronun uygulamaya geçirilmesinin hızlandırılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Euro/dolar paritesi

Öte yandan, ECB’nin faizleri sabit tutma kararının ardından, piyasalarda Euronun dolar karşısındaki değer kazancı ve enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında kalması tartışılıyor.

Yılın başında enerji fiyatlarındaki sert düşüşün etkisiyle Euro Bölgesi'nde enflasyon, ocak ayında yüzde 1,7'ye gerileyerek bankanın yüzde 2'lik hedefinin altında kaldı.

ECB her ne kadar orta vadede hedefe dönüleceğini öngörse de analistler Euronun son dönemdeki yükselişinin bu tahmini riske atabileceğini belirtiyor.

ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.