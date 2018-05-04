Lider Factoring'den Credit Suisse kararı

04 Mayıs 2018

Lider Factoring, İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse'ten 100 milyon dolar uzun vadeli finansman almak için yönetimi yetkilendirdi.

Yönetim Kurulu, Credit Suisse ile vadesi 5 yıla ve tutarı 100 milyon dolara kadar olmak üzere uzun vadeli finansman işleminin gerçekleştirilebilmesi için her türlü görüşme, iş ve işlemlerin ifası hususunda yetki aldı.

KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu, 04.05.2018 tarih ve 2018/13 sayılı kararı ile; Şirketimiz ile Credit Suisse AG ve/veya iştirakleri ("Credit Suisse") arasında vadesi 5 yıla ve tutarı 100 milyon ABD Doları'na kadar olmak üzere uzun vadeli finansman işleminin gerçekleştirilebilmesi için her türlü görüşme, iş ve işlemlerin ifası hususunda Yönetimin yetkilendirilmesine karar vermiştir" denildi.