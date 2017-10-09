Limanlardan yük elleçlemeleri eylülde arttı

09 Ekim 2017

Türkiye limanlarından yük elleçlemeleri eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 7,2 düşüş gösterdi.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki ay 41 milyon 446 bin ton olan yük elleçlemeleri 38 milyon 454 bin tona indi. Aynı ayda yükleme 15,73 milyon ton olurken, boşaltma 22,73 milyon ton olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk 9 ayında toplam elleçleme miktarının 150,4 milyon tonu yükleme ve 200,3 milyon tonu boşaltma olmak üzere 350,7 milyon ton oldu.

Aynı ayda Türkiye'nin limanlarına uğrayan gemi sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,7 düşüşle 6 bin 614 oldu. Bir önceki ayda gemi sayısı 7 bin 162 seviyesindeydi. Bunların 3 bin 684'ü Türk bayraklı, 2 bin 930'u da yabancı bayraklı gemiyken, toplam ağırlıkları 67 milyon ton oldu.

Yılın ilk 9 ayında toplam limanlara uğrayan gemi sayısı 54 bin 615 adete ulaştı. Bu gemilerin 28 bin 697 adedi Türk bayraklı, 25 bin 918 adedi ise yabancı bayraklı gemilerden oluştu. Toplam uğrayan gemilerin ağırlığı 593,8 milyon tona ulaştı.