"Lojistikte maliyetler artıyor, taşımalar düşüyor”

Özlem SARSIN

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, küresel ticarette beklenen daralmanın lojistik sektörüne olumsuz yansıyacağının altını çizdi. Öztürk, global konteyner taşımacılığındaki daralmanın yüzde 4’e kadar çıkabileceği tahmininde bulunanlar da var” dedi.

Ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Öztürk, “İç pazarda daralma sinyalleri var. Önümüzde bir dizi kritik konu var. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı ile geleceği daha net planlayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Yüksek enflasyonla mücadelenin ülke ekonomisinin temel gündem maddesi olmaya devam ettiğini söyleyen Öztürk, lojistik sektöründe yakıt fiyatlarından dolayı anlık fiyat uygulamasına geçildiğinden bahsedildiğini, turizm sektörünün de rekor kıran ziyaretçi sayısına rağmen, artan maliyetlerle baş edemediğini ifade etti. Küresel ekonomiden de çok fazla pozitif işaret gelmediğine de işaret eden Öztürk, “Türkiye’nin ihracat pazarlarında bir durgunluk yaşanıyor.

Çin’in yüzde 5 büyüme hedefini yakalayamayacağı beklentisi, hammadde fiyatlarından deniz taşımacılığına kadar birçok alanda belirsizlik yaratıyor. Yine ABD’nin sıkı para politikası, uluslararası ticareti yavaşlatıyor. Dünyanın önde gelen konteyner gemi operatörleri, 2023 yılının geri kalanında taşımalarda muhtemelen düşüş yaşanacağını bekliyor” dedi.

“Navlunlarda düşüş devam ediyor”

Navlunlarda pandemi sonrası başlayan hızlı düşüşün devam ettiğine dikkat çeken Öztürk, dökme kuru yük navlunları için temel gösterge olan Baltık Kuru yük Endeksi’nde beklenen toparlanmanın gerçekleşmediğini belirtti. Öztürk, “BDI, 1,000 puanın biraz üzerinde bulunuyor.

Ocak 2022’de 20’lik konteyner için 5 bin doların üzerinde bulunan Şangay Konteyner Endeksi ise, 25 Ağustos haftasında 1.013 dolar oldu. Rusya’nın 17 Temmuz’dan itibaren durdurduğu Tahıl Koridoru nedeniyle tahıl fiyatları yükselmeye devam ediyor. Umarız bu koridor yeniden tesis edilir ve dünya açlık tehlikesi yaşamaz” dedi.