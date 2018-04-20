Londra Borsası Türk şirketleri gonga çağırıyor

20 Nisan 2018

Aydın ŞAHİNALP

Dünya finans piyasalarının kalbi olarak gösterilen Londra Borsası’nın Orta, Güney ve Doğu Avrupa Başkanı Axel Kalinowski, halka açılmak isteyen Türk şirketlerini ‘gong çalmaya’ beklediklerini söyledi. Kalinowski, “Londra’da 2017 yılında halka arz ve ikincil halka arz yöntemiyle toplamda 41 milyar poundluk öz sermaye elde edilmiş ve bu oran bir önceki yıla oranla %36 artış göstermiştir. 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen toplam 108 halka arz işlemiyle elde edilen 15 milyar poundluk fon diğer Avrupa borsalarında elde edilen fonun tam 4 katıdır” dedi. Uluslararası finansın önde gelen merkezlerinden biri olan Londra Borsası, Türk firmalarını halka arza davet ediyor.

Yurtdışında halka arz konusunun ele alındığı, Deloitte Private, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) ve Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı (Department for International Trade-DIT) iş birliği ile “İngiltere’de nasıl halka arz olunur?” başlıklı panel Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Türkiye’de İngiltere Ticaret Odası Başkanı Chris Gaunt ve Deloitte Türkiye CEO’su Humphry Hatton’ın açılış konuşmalarını yaptığı etkinliği, Londra Borsası’na açılmak isteyen şirketlere yönelik bir panel izledi. Panelde, uluslararası rekabette ucuz finansman kaynaklarına ulaşmak isteyen ya da halkı arzı uygun finansman ve kaynak yaratmak için bir araç olarak kullanan şirketler için hayati önem taşıyan bilgilere yer verildi.

"Halka arzlar Türk firmalarının kapasite ve kabiliyetlerini arttıracak"

BCCT Başkanı Chris Gaunt yaptığı açılış konuşmasında, iki ülkenin ticari ilişkilerinin geçen yıl ivme kazandığına, resmi verilere göre, ürün ihracatında İngiltere'den Türkiye'ye yüzde 26, Türkiye'den İngiltere'ye yüzde 10,7 artış kaydettiğine dikkat çekti. Türkiye’nin İngiltere için hedef pazarlardan biri olduğunu belirten Gaunt, "Halka arz Türkiye’deki firmaların kapasite ve kabiliyetlerini artırmaya katkı sağlayan finansal bir enstrümandır. İngiltere global pazarda finansal enstrümanları çeşitlilikle sunan ülkelerin başında geliyor” dedi.

Türk şirketlerinin daha güçlü oyuncular haline geleceğine inandığını belirten Deloitte Türkiye CEO’su Humphry Hatton ise “Şirketlerin, yurt dışında halka arz olmaları; düşük maliyetle önemli bir finansman kaynağına ulaşmalarını sağlamakta. Borsa İstanbul’da işlem görerek kapasite artırımı, Ar-Ge yatırımlarına odaklanma, markalaşma, kurumsallaşma gibi amaçlar doğrultusunda sermayesini güçlendiren Türk şirketlerinin Birleşik Krallık’ta halka açılması, Türkiye ekonomisine ek kaynak oluşturarak değer katacak ve Türkiye’yi uluslararası piyasalarda temsil edecek güçlü oyuncular geliştirilmesine katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

Deloitte Private Türkiye Programı Lideri Ali Çiçekli’nin moderatörlüğünü yaptığı panelde Londra Borsası Orta, Güney ve Doğu Avrupa Başkanı Axel Kalinowski, Deloitte İngiltere ortaklarından Tim Grogan ve Deloitte Türkiye Denetim Hizmetleri Lideri ve Ortağı Gaye Şentürk deneyimlerini aktardı. Dünyanın en farklı yatırımcı profiline sahip finans merkezi konumundaki Londra Borsası’nda 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen toplam 107 halka arz işlemiyle elde edilen 15 milyar sterlinlik fon diğer Avrupa borsalarında elde edilen fonun tam 4 katına eşit geliyor.

Yeni Türk şirketleri Londra için gün sayıyor

Global Liman ve DP Eurasia’nın ardından yeni Türk şirketleri Londra Borsası’nda halka arz gerçekleştirmek için gün sayıyor. Deloitte Türkiye CEO’su Humphry Hatton Londra Borsası Uluslararası İş Geliştirme Bölümü Başkanı Tom Attenborough, Londra Borsası Orta, Güney ve Doğu Avrupa Başkanı Axel Kalinowski ve Deloitte Private Türkiye Programı Lideri Ali Çiçekli panelin ardından DÜNYA’ya önemli açıklamalarda bulundu.

Londra Borsası Uluslararası İş Geliştirme Bölümü Başkanı Tom Attenborough, “Londra Borsasında geçtiğimiz yıl 107 adet halka arz gerçekleştirildi. Bunların yüzde 50’si Birleşik Krallık menşei olmayan şirketlerdi. Neredeyse her ülkeden şirketler vardı. 20 adet Kuzey Amerika’dan, Ortadoğu, Türkiye ve Rusya’dan da halka arzlar yer aldı. Türkiye’den iki şirket halka arz gerçekleştirdi. Bunlardan biri Dominos'un Türkiye ve Rusya faaliyetlerini yürüten DP Eurasia diğeri de Global’di. Bunun dışında halihazırda çalışmaları süren şu anda adını bahsedemeyeceğimiz birkaç Türk şirketi daha var.” dedi.

Borsa İstanbul ile ilişkilerinin mükemmel sürdüğünü belirten Londra Borsası Orta, Güney ve Doğu Avrupa Başkanı Axel Kalinowski ise, “Herkesi Londra’ya bekliyoruz herkes Londra’da halka arz etsin demiyoruz. Daha ziyade sermaye piyasaları ile ilgili farkındalık geliştirmek hedefimiz. Türk firmaların bundan nasıl yararlanabileceğine dair onlara ipuçları vermek istiyoruz. Halka arz görünürlüğü bilinirliği artırabilir.” diye konuştu.

Deloitte Private Türkiye Programı Lideri Ali Çiçekli yurtdışında halka arza gitmenin faydasının şirketten şirkete göre değişebileceğini altını çiziyor. Ve ekliyor: “Döviz kuru ve faizlerin yüksek olması şirketlerin göz önünde bulundurması gereken unsurlar arasında yer alıyor. Bunlar Türk şirketler için hayati önem taşıyor. Türk şirketlerinin Süper Lig’de en başarılılar Liginde kendilerine bir yer bulmasını istiyoruz.”