Lufthansa, artan vergiler nedeniyle iç hat uçuşlarını iptal edecek
Lufthansa CEO’su Carsten Spohr, Almanya’daki yüksek vergiler ve artan maliyetler nedeniyle gelecek yaz yaklaşık 100 iç hat uçuşunun iptal edilebileceğini açıkladı.
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Almanya’da yükselen vergiler ve havaalanı ücretlerinin kârlılığı azaltması nedeniyle iç hat uçuşlarını azaltmayı planlıyor.
CEO Carsten Spohr, yaklaşık 100 uçuşun iptal edilebileceğini ve bazı hatların zarar ettiğini belirtti. Şirket, 2019’dan bu yana devlet kaynaklı maliyetlerin iki katına çıktığını vurguladı.
Lufthansa, 2030’a kadar 4 bin idari pozisyonu azaltmayı ve yakıt verimli Airbus A350-900 uçaklarını filosuna eklemeyi hedefliyor. Artan vergiler, Ryanair gibi diğer havayolu şirketlerinin de Almanya’daki kapasiteyi düşürmesine yol açtı.