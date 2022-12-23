Lüks moda büyümede pozitif ayrışacak

McKinsey & Company tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Modanın Durumu 2023 Raporu yayımlandı. McKinsey & Company’nin, Business of Fashion (BoF) ile hazırladığı rapor, 18 aylık güçlü bir büyüme döneminin ardından 2022’nin ikinci yarısında zorlu bir iklimle karşı karşıya kalan moda ekonomisini tüm yönleriyle masaya yatırıyor.

Enflasyon lüks dışını etkiledi

Sektörün 2022’de yaşadığı hiperenflasyon ve depresif müşteri duyguları gibi sorunlara bir dizi olası çözümün değerlendirildiği raporda, önümüzdeki yıl moda endüstrisini şekillendirmesi muhtemel temel trendler de paylaşılıyor. Lüks ürünler grubunun sektörün genelinden ayrışarak çok daha iyi performans gösterdiğine ve bu durumun devam edeceğine vurgu yapan McKinsey uzmanları, bu grubun 2023’te yüzde 5 ila 10 arasında bir büyüme kaydetmesini beklediklerini ifade ediyor. Lüks ürünler grubunun, özellikle Çin ve ABD’de güçlü ivme yakalayacağı tahmin ediliyor. Rapor için gerçekleştirilen anket çalışmasının sonuçlarına göre; sektörde iş liderlerinin 2023 gündemlerinde, ilk sırayı enflasyon alıyor. Enflasyon nedeniyle azalan tüketici talebiyle birlikte, lüks grubu dışında, genel olarak moda harcamalarının düşeceği öngörülüyor. Bu düşüşün bir sonucu da genel ürün gruplarında daha ucuz olan alternatiflere yönelim olacağı belirtiliyor. Modanın Durumu 2023 raporuna göre; işletme modellerini güncelleyerek sektörün yaşadığı zorluklara hızla uyum sağlayabilen şirketler, yaklaşan fırtınaya karşı daha korumalı bir alanda yer bulacak. McKinsey uzmanları, bu sürece uyum sağlamaya çalışan şirketlere, öne çıkan tüketici trendlerine dikkat etmelerini öneriyor.

Hızla uyum sağlayanlar avantajlı

Zorlu bir 2023’e hazırlanan sektörde, liderlerin gerçekçi ve cesur stratejiler uygulaması gerekecek. Çevikliğe ve yaratıcılığa şimdiden yapılan yatırımlar, şirketlerin fırtına sonrası dönemde daha etkili sonuçlar elde etmesine imkân tanıyacak.