Lüks spor salonu zinciri satışta! Dudak uçuklatan teklif

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İngiliz yayın kuruluşu Sky News'in haberine göre, yatırım şirketi Permira, Londra merkezli lüks spor salonu ve sağlıklı yaşam zinciri Third Space için resmi teklif hazırlayan yatırımcılar arasında yer alıyor.

Permira'nın, yıl içinde verilmesi planlanan bağlayıcı teklifler öncesinde satın alma çalışmaları yürüttüğü ifade edildi.

Şirketin değeri 1 milyar sterline çıkabilir

Third Space için konuşulan şirket değeri 700 milyon sterlin ile 1 milyar sterlin arasında değişiyor.

Bu nedenle satış sürecinin, İngiltere'nin sağlıklı yaşam sektöründeki en dikkat çekici satın almalardan biri olması bekleniyor.

Londra'daki spor salonu sayısını iki katına çıkaracak

Third Space, şu anda Londra genelinde 15 spor ve sağlıklı yaşam kulübü işletiyor.

Şirket, 2031 yılına kadar bu sayıyı 31 tesise çıkarmayı hedefliyor. Hızlı büyümesi ve artan kârlılığı, yatırımcıların ilgisini çeken en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Goldman Sachs satış sürecini yönetiyor

Third Space'in sahibi olan ABD merkezli özel sermaye şirketi KSL Capital Partners, satış sürecini yönetmesi için bu yıl Goldman Sachs'ı görevlendirdi.

Şirket, 2021 yılında çoğunluk hissesini devralmış, geçen yıl ise büyümesini finanse etmek amacıyla 75 milyon sterlinlik borç finansmanı sağlamıştı.

Bekleme listeleri oluştu

Third Space, lüks segmentte konumlanan spor salonlarında HYROX, sıcak yoga ve onlarca farklı fitness dersi sunuyor.

Şirketin CEO'su Colin Waggett, kulüplerin büyük bölümünde üyelik için bekleme listeleri oluştuğunu belirterek, Londralıların sağlık, fitness ve premium hizmetlere olan ilgisinin güçlü şekilde devam ettiğini söyledi. Permira ise satın alma iddiaları hakkında yorum yapmadı.