MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ 2024: Memur ve emekli maaşları Kurban Bayramı'ndan önce yatacak mı?

Milyonların takip ettiği Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ödeme tarihleri netleşti. Kurban Bayramı öncesinde memurlar ve emekliler maaş ödeme takvimini sorguluyor. Normal şartlarda emekli maaşları SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağ-Kur'lulara da ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor. Kurban Bayramı’nın birinci günü bu yıl 16 Haziran’a denk gelirken bayram tatili süresi de 9 güne çıkarıldı. Emekliye bayram ikramiyesi de 10-14 Haziran tarihinde yatırılacak. Peki, Peki, emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Memur maaşları Kurban Bayramı'ndan önce ödenecek mi?

Emekli ve memur maaşlarının bayram öncesinde hesaplara aktarılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Memur maaşları, normal şartlarda her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor.

Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılıyor. 4A, 4B ve 4C emeklileri maaşlarını farklı günlerde alıyor. Ödeme takvimi şöyle:

4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Bağ-Kur maaş ödeme takvimi

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere yönelik Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini bildirdi.

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.