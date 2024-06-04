SON DAKİKA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: Erdoğan açıkladı: Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu. "Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak", "Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar birlikte mi verilecek", "Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri öne mi çekildi" sorularının yanıtları Erdoğan'ın açıklamasıyla yanıt buldu.

Bu yıl Kurban Bayramı 16 ile 19 Haziran tarihleri arasına denk geliyor. Erdoğan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin 10-14 Haziran arasında ödeneceğini açıkladı. Erdoğan, "En düşük emekli aylığında Ocak 2023 tarihine kıyasla net yüzde 82 artışa gittik. 2023 yılı Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik. Emekli ikramiyesi 2024 yılı itibarıyla yüzde 50 artışa 3 bin liraya çıktı. Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz" diye konuştu.

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

14 Haziran'a kadar SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerin yatırılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimini sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre ödeme takvimi şöyle oldu:

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

İkramiye 2018'de her bayramda 1000 lira olarak verilmeye başlanırken, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilmişti.