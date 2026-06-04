Macron taktı, 6 ay sonra iflas etti

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Yılın başında Dünya Ekonomik Forumu için İsviçre’nin Davos kentinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kullandığı güneş gözlükleri dünya çapında büyük ilgi görmüştü. Ancak o gözlüklerin merceklerini üreten Fransız şirket Dalloz Creations’tan kötü haber geldi. Şirket hakkında iflas süreci başlatıldığı açıklandı.

Mahkeme yeniden yapılandırma planını reddetti

Fransa'da Ticaret Mahkemesi, Dalloz Creations tarafından sunulan yeniden yapılandırma planını kabul etmedi.

Mahkemenin kararıyla birlikte şirket için resmi iflas süreci başlatıldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre bu kararın ardından yaklaşık 29 çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Dalloz Creations, 1957 yılında Christian Dalloz tarafından Fransa'nın Saint-Claude kentinde kuruldu.

İsviçre sınırına yakın bölgede faaliyet gösteren şirket, özellikle yüksek kaliteli güneş gözlüğü mercekleri üretimiyle tanınıyor. Uzun yıllardır gözlük sektörünün önemli tedarikçileri arasında yer alan firma, uluslararası markalara da üretim yapıyordu.

Şirketin kurucusu Christian Dalloz, gözlük sektöründe yenilikçi çalışmalarıyla bilinen isimlerden biri olarak kabul ediliyor.

Özellikle hafifliği ve dayanıklılığı nedeniyle günümüzde yaygın olarak kullanılan polikarbonat malzemenin gözlük merceklerinde kullanılmasına öncülük eden isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Emmanuel Macron, Ocak ayında Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında pilot tarzı güneş gözlükleriyle dikkat çekmişti.

Fransız lider, gözündeki rahatsızlık nedeniyle yaklaşık iki hafta boyunca bu gözlükleri kullanmış, aynı gözlüklerle Brüksel’de düzenlenen Avrupa Birliği Zirvesi’ne de katılmıştı.

Trump alay etti, sosyal medyaya düştü

Macron’un gözlük tercihi yalnızca Avrupa’da değil, dünya genelinde de geniş yankı uyandırmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın konu hakkında alaycı açıklamalar yaptığı belirtilirken, Fransa’da ise birçok kişi Macron’u ünlü "Top Gun" filmindeki karakterlere benzetmişti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmıştı.

İflas sürecinin, Macron’un kullandığı güneş gözlüklerini üreten Henry Jullien markasını doğrudan etkilemeyeceği belirtildi.

Henry Jullien, söz konusu pilot tipi gözlüklerin üretimini sürdürürken, Dalloz Creations yalnızca gözlüklerde kullanılan merceklerin üretiminde görev alıyordu.

Macron etkisi satışları artırmıştı

Macron’un gözlüklerle kamuoyu önüne çıkmasının ardından Henry Jullien markasına yönelik ilgi önemli ölçüde artmıştı.

Şirket, Cumhurbaşkanı'nın görüntülerinin medyada yer almasının ardından yoğun sipariş ve bilgi talebi aldığını açıklamıştı. Gözlük modeli kısa sürede markanın en çok konuşulan ürünlerinden biri haline gelmişti.