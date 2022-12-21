Maden sahası ihaleye çıkacak

Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan ve muhammen bedeli 3 milyon 928 bin 905 lira olan 5,34 hektarlık maden sahasının ihalesi yapılacak.

Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale, 5 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da Manisa Defterdarlık Binası'nın 2. Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.