Maden sahası ihaleye çıkacak
Manisa'da maden sahası işletme ruhsatı ihale edilecek. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan ve muhammen bedeli 3 milyon 928 bin 905 lira olan 5,34 hektarlık maden sahasının ihalesi yapılacak.
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Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan ve muhammen bedeli 3 milyon 928 bin 905 lira olan 5,34 hektarlık maden sahasının ihalesi yapılacak.
Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihale, 5 Ocak Perşembe günü saat 10.00'da Manisa Defterdarlık Binası'nın 2. Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
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