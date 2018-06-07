Madencilere ceza yağdı!
Ruhsat bedelleri zamanında ödenmediği gerekçesiyle 74 maden ruhsatı iptal edilirken, 453 şirkete 10 milyon lirayı aşan para cezası kesildi.
ANKARA (DÜNYA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ruhsat bedellerini zamanında ödemedikleri gerekçesiyle 74 maden ruhsatını iptal ederken 453 şirkete ise ruhsat başına en az 21 bin 925 lira olmak üzere toplam 10 milyon lirayı aşan para cezası kesti.
Resmi Gazete’de yayınlanan ilanda, 3213 sayılı Maden Kanununun ruhsatlarla ilgili 13’üncü maddesi gereğince, 2016-2017-2018 yılı ruhsat bedellerinin yasal süresi içinde ödenmediğinin tespit edildiği belirtilerek, ruhsat sahiplerine belirtilen adreslerinden ulaşılamadığı vurgulandı.
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