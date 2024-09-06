Mahfi Eğilmez açıkladı: Merkez'in rezervleri bir yılda nasıl artıya geçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık para istatistiklerini açıkladı.

TCMB verilerine göre, 29 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 150 milyar 413 milyon dolardan, 149 milyar 373 milyon dolara indi. Merkez’in toplam rezervlerindeki gerileme 1 milyar 40 milyon dolar oldu.

Brüt rezervler 90 milyar 715 milyon dolardan 89 milyar 329 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri 15 hafta sonra yeniden 60 milyar doları aştı ve 59 milyar 698 milyon dolardan 60 milyar 43 milyon dolara yükseldi.

TCMB'nin swap hariç net rezervi sekiz hafta sonra 20 milyar doların altına geriledi.

Merkez Bankası rezervleri nasıl artıya geçti?

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, "Merkez Bankası rezervlerinin bir yılda nasıl artıya geçtiği" sorusuna sosyal medya hesabından yanıt verdi.

X (Twitter) hesabından kısa bir değerlendirme yapan Mahfi Hoca, rezervlerin artıya geçmesini iki nedenle açıladı?

1) Carry trade ile yurt dışından gelen dövizler rezervlere girdi.

2) Yurt içinde kasalarda, banka kasalarında ve TL mevduatta duran dolarlar, kurun fazla oynamaması nedeniyle döviz faizine dönüşen yüksek TL faizinden yararlanmak için, bozduruldu ve bu dövizler de rezervlere girdi.

Bu gelişmenin bir sorun teşkil edip etmeyeceğine de değinen Mahfi Eğilmez, şöyle devam etti:

* Faiz düşer de kur yükselmeye başlarsa bunların hepsi tekrar dövize dönüşür ve döviz talebini karşılamak için rezervler erir, yeniden eski duruma gelinir. Ama şimdilik durum iyi.