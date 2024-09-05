Ekonomist Mahfi Eğilmez'den OVP eleştirisi: Somut adımlar yok temenni niteliğinde

Orta Vadeli Program (OVP), bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Orta Vadeli Program ya da Temenniler Manzumesi" başlıklı yazısında, OVP’ye yönelik eleştirilerde bulunarak, programın somut adımlar içermediğini ve belirlenen hedeflere ulaşmanın belirsiz olduğunu vurguladı.

Programda somut adımlar eksik

Eğilmez, bir programın ekonomik hedeflere ulaşabilmesi için detaylı bir yol haritasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. OVP’de, enflasyon ve büyüme gibi kritik hedeflerin belirlendiğini ancak bu hedeflere hangi araçlarla, hangi zaman diliminde ulaşılacağının açıklanmadığını vurguladı. “Gerekli tasarruf önlemleri alınacak” gibi genel ifadelerin program niteliği taşımadığını, bunun yerine uygulanacak maliye ve para politikalarının somutlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Reform hedefleri belirsiz

Eğilmez, OVP’de yer alan yedi reform alanına dair hedeflerin de detaydan yoksun olduğunu belirtti. Kamu maliyesi reformları ve yeşil dijital ekonomi gibi başlıkların nasıl hayata geçirileceği konusunda net bir yol haritası sunulmadığını, bu sebeple bu reformların daha çok birer dilek niteliği taşıdığını öne sürdü.

Büyüme tahminleri iyimser

2024 yılı için %3,5 büyüme hedefi belirleyen OVP’nin bu tahmininin mevcut ekonomik verilerle uyumlu olmadığını belirten Eğilmez, ilk iki çeyrekteki büyüme hızının yavaşladığına dikkat çekti. Özellikle üçüncü çeyrekte talepteki düşüş ve sanayi üretimindeki gerileme göz önüne alındığında, %3,5’lik büyüme oranının gerçekçi olmadığını ve büyümenin %1-1,5 seviyelerinde kalabileceğini dile getirdi.

Enflasyon tahminleri gerçekçi

2024 yılı için %41,5 enflasyon tahmini ise gerçekçi bulunuyor. Eğilmez, ancak hükümetin büyümedeki yavaşlama endişesiyle genişleyici adımlar atmaması gerektiği konusunda uyardı. 2025 yılı için %17,5 enflasyon öngörüsünün, yapısal reformlar gerçekleştirilmeden iyimser bir tahmin olduğu vurgulandı.

Kişi başına gelir ve kur illüzyonu

OVP’de 2024 yılı için kişi başına gelirin %21 artarak 15.551 dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Eğilmez, bu artışın büyümeden ziyade döviz kurundaki değişimlere dayalı bir illüzyon olduğunu belirtti. Büyüme oranının %3,5 olarak tahmin edildiği bir ortamda kişi başına gelirin bu kadar artmasının mümkün olmadığını söyledi.

İşsizlik ve cari açık

Programda işsizlik oranının 2024 yılında %9,3, 2025 yılında ise %9,6 olacağı öngörülüyor. Eğilmez, geniş işsizlik oranının %29,2 olduğunu hatırlatarak bu hedeflerin oldukça iyimser olduğunu ifade etti. Cari açık tahminleri ise programın en tutarlı kısmı olarak değerlendirildi. 2024 yılı için %1,7 seviyesinde cari açık öngörüsü gerçekçi bulundu.