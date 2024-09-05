İhracatçılardan OVP eleştirisi: TL'deki aşırı değerlenme 3 yılda 13 milyar dolar kayba yol açacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 3 yıllık yeni yol haritasını bugün açıkladı. Ekonomi kurmaylarının katıldığı toplantıda 2025-2027 önemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri belli oldu.

Buna göre hükümetin 2024 yılındaki ortalama dolar kuru hedefi 33,2 TL olurken, 2025 ortalaması 42, 2026 ortalaması 44,4, 2027 ortalaması ise 46,9 olarak açıklandı. Bir önceki hedef sırasıyla 36,8, 43,9 ve 47,8'di. Geçen yılki OVP'de 2027 hedefi yer almadı.

'Üç yılda 13 milyar dolar kayıp'

Ege İhracatçı Birlikleri'nin açıklamasında 2024 yılının 8 aylık döneminde enflasyon yüzde 32 olurken, dolar kurundaki artışın yüzde 16’da kaldığı belirtildi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, mevcut tabloyu ihracatçılar açısından 'vahim' olarak nitelendirerek şunları söyledi: “2024-26 yıllarını kapsayan OVP’de 2024 yılı için yıllık enflasyon yüzde 33 olarak öngörülmüştü. Bugün bu hedefin yüzde 41,5’a yükseltildiğini görüyoruz. Yıllık ihracat hedeflerinin 2024 yılı için 267 milyar dolardan 264 milyar dolara, 2025 yılı için 283,6 milyar dolardan 279,6 milyar dolara, 2026 yılı için 302,2 milyar dolardan 296,1 milyar dolara indirildiğini üzülerek görüyoruz. Türk lirasındaki aşırı değerlenmenin 3 yılda 13 milyar dolar ihracat kaybına yol açacağı programda yazılmış. Gerçekleşmenin daha da kötü olmasından endişe ediyoruz."

'Rakiplerimize göre yüzde 40 pahalıyız'

Türkiye’deki enflasyonun 2021 Eylül ayından sonraki tırmanması sonrasında döviz kurlarının aynı oranda artmadığını, oluşan maliyet farklarını müşterilere aynı oranda yansıtamadıklarını vurguladı.

Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü: “Küresel pazarda rekabetçiliğimizi kaybettik. Dünya genelinde talebinde nazlı olduğu bir süreçten geçiyoruz. Rakiplerimize göre yüzde 40 civarında pahalı konumdayız. Türk ihracatçısı müşteri kaybetmemek için öz sermayesinin erimesini göze alarak kar etmeden ya da zararına işlerini sürdürüyor. Enflasyon rakamlarından düşük artan döviz kurlarıyla 3 yıl daha devam edemeyiz. Türk ihracatçısına cansuyu verilmediği takdirde bu ihracat hedefleri şaşar, ihracatçılarımız Pazar kaybeder bu da Türk ekonomisinde farklı noktalarda kötü gidişi domino etkisiyle artırır. İhracatçılara performansına göre yeni bir devlet destekleri hayata geçirilmeli. Aksi takdirde ihracat entübe olur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dolar kuru üzerindeki baskıyı kaldırmasını ve dolar kurunun serbest piyasada olması gerektiği noktaya gelmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.”