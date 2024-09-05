Bakan Mehmet Şimşek: Kısa vadede öncelik dezenflasyon ve fiyat istikrarı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomide 3 yıllık yeni yol haritasını bugün açıkladı. Ekonomi kurmaylarının katıldığı toplantıda 2025-2027 önemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri belli oldu.

Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadede temel önceliklerinin dezenflasyon ve fiyat istikrarı olduğunu söyledi. Şimşek, "Kısa vadeli dezenflasyonun, büyüme üzerinde olumsuz etkileri olabilir ama bu geçici Türkiye'nin önü açık" dedi.

Bakan şöyle devam etti: "Rakamlardan göreceksiniz, 2025 yılında negatif bir mali etki söz konusu. Yani bütçe açığını azaltıyoruz. Yani aslında bütçe açığının azalması, dezenflasyona güçlü destek demek. Amacımız kısa vadede önce fiyat istikrarını sağlamak, sonra kalıcı refah artışını onunla birlikte sağlamak."

Vergi mesajı

Şimşek, son bir yılda vergide adaleti sağlamak için önemli adımlar attıklarını belirterek şunları kaydetti: "Size birkaç örnek vereyim, geçen sene kurumlar vergisini 5 puan artırdık. Bu ne demek? Bu aslında doğrudan vergilerin artırılması için bir çaba demek. Hemen sonuç olmuyor. Zamanla sonuç alıyorsunuz. Bunun etkisini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bazı vergi istisnalarının gözden geçirilmesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vergide adaleti, sağlamak için en önemli konu, kayıt dışılıkla mücadeledir. Çünkü kayıt dışılık en önemli adaletsizliktir. Bu konu ile ilgili son vergi paketinde çok önemli detaylar var."