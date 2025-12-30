Mahfi Eğilmez yoksulluk tablosunu çıkardı: 17 milyon insan açlık sınırının altında

Usta iktisatçı Mahfi Eğilmez, TÜİK’in yayımladığı "Yoksulluk ve Yaşam Koşulları İstatistikleri"nin ardından kişisel blogunda dikkat çeken bir değerlendirme kaleme aldı. Eğilmez, 2024 yılına ilişkin verilerin Türkiye’de 'gelir dağılımındaki bozukluğun sürdüğünü açık biçimde ortaya koyduğunu' ifade etti.

Eğilmez’in aktardığı hesaplamalara göre, gelir dağılımı eşitsizliğini ölçen Gini Katsayısı 2024’te 0,410 seviyesinde gerçekleşti. Mevcut oranın uzun yıllardır 0,40 civarında seyrettiğine dikkat çeken Eğilmez, seviyenin gelir dağılımının yapısal olarak bozuk olduğuna işaret ettiğini belirtti.

Yüksek ve düşük gelirli arasında fark 7,5 kat

En yüksek gelir grubuyla en düşük gelir grubu arasındaki farkı gösteren P80/P20 oranı ise 2024’te 7,5 olarak hesaplandı. Buna göre en zengin yüzde 20’lik kesimin geliri, en yoksul yüzde 20’lik kesimin gelirinin 7,5 katı düzeyinde bulunuyor.

Nüfusun yüzde 20’lik dilimlere ayrılarak GSYH’den aldıkları payların incelenmesinin tabloyu daha net gösterdiğini belirten Eğilmez, en yüksek gelirli yaklaşık 17,1 milyon kişinin 1.358 milyar dolarlık GSYH’nin yüzde 48’ini, yani yaklaşık 651,9 milyar dolarını aldığını ifade etti. Buna karşılık en düşük gelirli 17,1 milyon kişinin toplam gelirden aldığı pay yüzde 6,4’te kaldı ve bu kesimin toplam geliri yaklaşık 86,9 milyar dolar oldu.

Sınıf sınıf gelir dağılımı

Kişi başına gelir açısından bakıldığında, en yüksek gelir grubunda kişi başına yıllık gelir 38.049 dolar seviyesinde hesaplanırken, en düşük gelir grubunda bu rakam 5.073 dolarda kaldı. Eğilmez, üçüncü yüzde 20’lik kesimi “orta sınıf” olarak kabul ettiğinde grubun kişi başına yıllık gelirinin 11.573 dolar olduğunu, bunun aylık karşılığının ise yaklaşık 964 dolar ettiğini belirtti.

Değerlendirmede asgari ücret ve açlık sınırı karşılaştırmaları da öne çıktı. 2024 yılında net asgari ücretin 17.002 lira olduğunu hatırlatan Eğilmez, bunun dolar karşılığının yaklaşık 475 dolar, yıllık bazda ise 5.700 dolar seviyesinde kaldığını ifade etti.

"17 milyon insan açlık sınırının altında"

Çıkan rapora göre en düşük gelirli yüzde 20’lik kesimin ortalama gelirinin asgari ücretin de altında kaldığına dikkat çekti. Eğilmez, "En düşük gelirli yüzde 20 nüfus, bir başka deyişle 17,1 milyon insan açlık sınırının altında ortalama gelire sahip olabilmiş" diye yazdı.