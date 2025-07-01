Mahfi Eğilmez'den borsadaki yükselişe ilişkin dikkat çeken yorum

CHP’de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’ın iptali istemiyle açılan davada mahkeme heyeti ceza yargılaması ve görevsizlik kararına itiraz süreçlerinin beklenmesini karar verdi. Mahkeme 8 Eylül’e ertelenirken, karar piyasalarda olumlu etki yarattı.

Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi yüzde 5,78 değer kazanarak günü 9,948,51 puandan kapattı. BİST 30 Endeksi ise yüzde 6,44’lük primle 11,160,54 puana yükseldi.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 6,19, teknoloji endeksi yüzde 3,20, hizmetler endeksi yüzde 4,63 ve sanayi endeksi yüzde 3,39 değer kazandı.

'Olumsuz bir şey olmadı diye...'

Duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez, borsadanın dünkü yükselişine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir yorum yaptı.

Mahfi Hoca, borsadaki yükselişin arkasındaki sebebin CHP’nin kurultay davasının ertelenmesi olduğunu savunarak şu değerlendirmede bulundu: “Yani olumsuz bir şey olmadı diye yaşanan bir coşkunluk söz konusu.”

Eğilmez değerlendirmesini şöyle sonlandırdı: ‘Türkiye ilginç bir ülke’ deyince ‘Neresi ilginç’ diye soran olursa bunu örnek gösterebilirsiniz.