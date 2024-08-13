Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken faiz yazısı: Düşüncem değişti mi?

Türkiye ekonomisine yönelik tespit ve değerlendirmeleriyle alanının saygın isimleri arasında yer alan iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, faiz konusundaki düşüncesine dair bir yazı kaleme aldı. Dr. Eğilmez, kendi adını taşıyan blogunda yayınladığı yazıya "Faiz konusunda düşüncem değişti mi" başlığını attı.

Eski Hazine Müsteşarı Eğilmez, faiz konusundaki pozisyonunu bir blog yazısı ve sosyal medya mesajlarıyla desteklerken, başından bu yana faiz ile birlikte andığı yapısal reformlarlara dair ise yazdığı bir kitabı tavsiye etti.

Yazar ve akademisyen kimliği ile de tanınan Mahfi Eğilmez'in yazısı şöyle:

* Sosyal medyada yer alan son yorumlardan anladığım kadarıyla birçok kişi, iki cümlelik bir yorumun ilk cümlesini okuyor, ikinciyi okumuyor ya da ilk cümleye takılıp ikinciyi hafızasından siliyor. Mesela "Faizin artırılması şarttır. Ama yanında mutlaka yapısal reformlar da yapılmalı, yoksa faiz artışı işe yaramaz" diye yazıyorum, sonra yapısal reformlar yapılmadan gerçekleştirilen faiz artışı işe yaramayıp da bu durumu eleştirdiğimde bazı arkadaşlar diyor ki: "hani faiz artırılınca her şey iyi olacaktı?"

Yanıt vermekten sıkıldığım için...

* Oysa hep söylediğim şey şuydu: “Faiz tek başına bir ekonomiyi batırabilir ama tek başına bir ekonomiyi çıkaramaz. Yanında mutlaka yapısal reformlar da yapılmalı.” Bunu yazınca bu kez yapısal reformların ne olduğunu soranlar çıkıyor. Onlara da tek tek yanıt vermakten sıkıldığım için Yapısal Reformlar ve Türkiye başlıklı bir kitap yazdım.

Düne kadar haram saydığı faizi...

* Türkiye gerçekten ilginç bir ülke, tam anlamıyla bir sosyal laboratuvar. Her gün bir başka tarafa savruluyor insan, her gün şaşırtacak bir olay çıkıyor karşınıza. Bazen artık şaşırmaktan yorulduğumuzda kanıksamış bir tavırla “bunu yaşamıştık” deyip geçiyoruz. Benzer bir durum mesela Finlandiya’da ya da Danimarka’da yaşansa bilim insanları haftalarca üzerinde çalışıp çözümlemeye çalışırlar. Düne kadar haram saydığı faizi, tek başına ekonomiyi kurtaracak bir mucize gibi gören insanların varlığı mesela çok tipik bir örnek.

'Düşüncelerimde değişiklik yok'

Bu konularda yazılmış yazılarımdan birini ( https://www.mahfiegilmez.com/2023/06/faizi-artrnca-her-sey-duzelecek-mi.html ) ve bazı eski X yorumlarımı paylaşıyorum. Bunlara bir göz atarsanız düşüncelerimde bir değişiklik olmadığını en başından beri faiz artışının yanında yapısal reformların yapılması gerektiğini aksi takdirde faiz artışının tek başına işe yaramayacağını savunduğumu göreceksiniz.