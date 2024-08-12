Mahfi Eğilmez'den dikkat çeken mesaj: Ekonomi stagflasyona gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün haziran ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı haziranda yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. Böylece işsizlik oranı böylece Temmuz 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarak 11 ayın zirvesini gördü.

İşsizlik rakamlarının açıklanmasının ardından Eski Hazine Müsteşarı Dr. Mahfi Eğilmez, X (Twitter) hesabından önemli bir değerlendirme yaptı. Duayen iktisatçı Eğilmez, sanayi üretiminin düşmesine ve işsizliğin artmasına ilişkin “Ekonomi stagflasyona gidiyor” yazdı.

Stagflasyon nedir?

Mahfi Eğilmez stagflasyon tanımına ilişkin bir paylaşımı da tekrar yayınladı. Eğilmez’in “Stagflasyon nedir” sorusuna ilişkin yeniden yayınladığı açıklama ise şöyle:

* Stagflasyon, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve ekonomik durgunluğun (stagnation) aynı anda yaşandığı bir ekonomik durumu ifade eder.

* Normalde, yüksek enflasyonun olduğu bir ekonomide işsizliğin düşük olması beklenir, ancak stagflasyonda bu iki olumsuz durum bir arada ortaya çıkar.

* Bankalar böyle bir ortamda kredi vermek istemez, tüketici harcamalarından kısar, işletmeler istihdam yaratmaktan kaçınır aksine işten çıkarmalar başlar ve devlet hiçbir altyapı projesini yapmak istemez. İşte o zaman asıl sorun olan işsizlik çirkin yüzünü göstermeye başlar.