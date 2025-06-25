Mahfi Eğilmez'den faiz yorumu: Kur ve petrol etkisiyle zor

Ekonomist Mahfi Eğilmez, CNBC-e’de katıldığı canlı yayında Türkiye ve dünya ekonomisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Eğilmez, piyasaların artık jeopolitik risklere daha dayanıklı hale geldiğini belirtirken, Merkez Bankası’nın yıl sonuna ilişkin daha net beklenti açıklaması gerektiğini vurguladı.

“Piyasalar artık bu krizlere alıştı”

İsrail ile İran arasındaki gerilimden söz eden Eğilmez, "10-15 yıl önce Hürmüz Boğazı kapanacak denseydi piyasalar çalkalanırdı. Bugünse bu tip krizlerin etkisi sınırlı kaldı. Çünkü bu tür olayların uzun sürmeyeceği düşünülüyor," dedi. Eğilmez, söz konusu gelişmenin Türkiye’ye de etkisinin sınırlı kaldığını, yalnızca akaryakıt fiyatlarında geçici artışlar görüldüğünü ifade etti.

“Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini de açıklamalı”

Haziran ayında enflasyonun ne kadar artacağının kritik olduğunu belirten Eğilmez, Merkez Bankası’nın faiz indirimi için manevra alanının sınırlı olduğunu söyledi. Eğilmez, "Kur ve petrol etkisiyle enflasyonun yüzde 2,5’in altında gelmesi zor. Bu da faiz indiriminin önünde engel," dedi.

Ayrıca Merkez Bankası’nın sadece 12 ay sonrası için değil, bu yıl sonuna dair enflasyon beklentisini de kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirten Eğilmez, bu adımın piyasalarda belirsizliği azaltacağını dile getirdi.

“ABD’de büyüme güçlü, Fed’den indirim beklenmez”

ABD ekonomisine de değinen Eğilmez, çekirdek enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini ve bu nedenle Fed’in faiz indirmesinin gerçekçi bir beklenti olmadığını söyledi. “ABD’nin büyümesi yüzde 2’nin üzerinde, bu ortamda Fed’in faiz indirmesi için bir gerekçe yok. Resesyon yoksa faiz indirimi de beklenmez,” ifadelerini kullandı.