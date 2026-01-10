Mahfi Eğilmez'den kritik öngörü: Altın ve gümüş fiyatları niçin artıyor? Artış devam edecek mi?

İktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi blogunda yayımladığı analizinde dünya altın ve gümüş piyasalarındaki son gelişmeleri ve Türkiye’deki yatırımcıların durumunu değerlendirdi. Eğilmez, özellikle ABD’deki yönetim değişikliği ve Venezuela müdahalesi gibi jeopolitik şokların piyasalar üzerindeki baskısının sürdüğüne dikkat çekti.

Eğilmez’in değerlendirmesine göre, 2024 verileri itibarıyla Çin dünya altın üretiminde ilk sırada yer alırken, gümüş üretiminde de ikinci sırada bulunuyor. ABD ise her iki değerli metalin üretiminde Çin’in oldukça gerisinde kalıyor.

Altının yüzde 10’dan fazlası tıp, elektronik, otomotiv, savunma ve havacılık sanayilerinde kullanılırken, kalan bölümünün önemli kısmı külçe ve sikke olarak saklanıyor veya takı ve mücevher yapımında değerlendiriliyor. Gümüşün ise başta güneş enerjisi panelleri ve elektrikli otomobiller olmak üzere sanayideki kullanımının hızla artması, bu metalin değer kazanmasında önemli rol oynuyor.

Merkez bankalarının altın talebi artıyor

Mahfi Eğilmez, merkez bankalarının altın rezervlerine de dikkat çekerek, 2025 itibarıyla en yüksek altın rezervine sahip ülkelerin ağırlıklı olarak gelişmiş ekonomiler olduğunu ifade etti. Bunun temel nedeninin geçmişte uygulanan altın standardı sistemi olduğunu vurgulayan Eğilmez, gelişmekte olan ülkelerde ise altın yerine döviz rezervlerinin daha yüksek olduğuna işaret etti.

Eğilmez’e göre Çin ve Rusya’nın son yıllarda dolar ağırlıklı rezerv yapısından uzaklaşıp altın rezervlerini artırma yönündeki adımları, küresel altın talebini destekleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. ABD’de Donald Trump’ın göreve gelmesinin ardından merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırmasının da fiyat artışlarına katkı sağladığı belirtiliyor.

Altın onsu 4.500 doları aştı

Altın ve gümüş fiyatlarının uluslararası piyasalarda troy ons cinsinden belirlendiğini hatırlatan Eğilmez, 10 Ocak 2026 itibarıyla ons altın fiyatının 4.508 dolara yükseldiğini aktardı. Bu seviyenin, döviz kurunun da etkisiyle Türkiye’de gram altın fiyatını yaklaşık 6 bin 250 liraya taşıdığını ifade etti.

Gümüş fiyatlarının ise özellikle yenilenebilir enerji yatırımları ve elektrikli araçlardaki yaygın kullanım nedeniyle son yıllarda altına kıyasla daha hızlı yükseldiğini kaydetti.

Türk yatırımcı için kur belirleyici

Eğilmez, Türk yatırımcı açısından altın ve gümüş yatırımlarında yalnızca metal fiyatlarının değil, dolar/TL kurunun da belirleyici olduğuna dikkat çekti. Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları yükselirken doların da Türk lirası karşısında değer kazanmasının yatırımcıya yüksek getiri sağladığını vurguladı.

Verilerin, 2024 yılı dışında Türk altın yatırımcılarının kur etkisi sayesinde yabancı yatırımcılara göre görece daha avantajlı bir getiri elde ettiğini gösterdiğini belirten Eğilmez, benzer bir tablonun gümüş için de geçerli olduğunu aktardı.

“Yükseliş eğilimi sürebilir”

Altın ve gümüş fiyatlarının geleceğine ilişkin değerlendirmesinde Eğilmez, piyasada farklı görüşler bulunmakla birlikte, küresel belirsizliklerin devam etmesi halinde değerli metallerde yükseliş eğiliminin sürebileceğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu’daki gerilimler, ticaret savaşları, küresel büyümedeki yavaşlama ve ABD’nin dış politikadaki sert tutumunun riskleri artırdığını belirten Eğilmez, bu ortamda altın ve gümüşün güvenli liman olma özelliğini koruduğunu vurguladı.