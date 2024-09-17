Mahfi Eğilmez'den OECD'nin Türkiye önerisine tepki: Bunlara reform değil deform denir!

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) Türkiye’nin mevcut ekonomik görünümünü ve ekonomi yönetiminin hamlelerini CNBC-e’den Safa Gümüş'e değerlendirmişti.

OECD yetkililerinin yorumları Eski Hazine Müsteşarı, yazar ve akademisyen Dr. Mahfi Eğilmez'in tepkisini çekti.

OECD'nin yapısal reformların mevcut makroekonomik çerçeveyi istikrara kavuşturabileceğini ve uzun vadeli büyüme potansiyelini artırabileceğini belirttiğini anımsatan Eğilmez, X (Twitter) hesabından şu paylaşımı yaptı:

* Sürekli iş sözleşmelerinin daha esnek hale getirilmesi, sosyal koruma sisteminin kıdem tazminatından daha geniş kapsamlı işsizlik sigortasına kaydırılması ve yasal asgari ücretlerin firmalar için karşılanabilir olmasının sağlanması, daha fazla resmi iş yaratarak refahı ve mali gelirleri artırabilir" öngörüsünde bulunmuş.

* OECD'nin önerdikleri yapısal reform değil, Yapısal Uyumlandırma adı altında çerçevelenmiş olan ve emeği, sermaye karşısında daha da gerileterek sistemin yarattığı faturayı emekçinin sırtına yükleme çabasıdır.

Yapısal reform nedir?

Türkiye ekonomisinin içine düştüğü bu durumdan yapısal reformlar olmadan çıkamayacağını her fırsatt dile getiren Mahfi Hoca, yapısal reformlardan kastının ne olduğunu ise şöyle açıkladı:

* Yapısal reform; hukukun üstünlüğünün sağlanması, demokrasinin ve ekonomik sistemin ahbap çavuş ilişkilerinden kurtarılması, atamalarda liyakatin öne çıkarılması, eğitimde bilimin her aşamada egemen kılınması gibi köklü adımlardır.

OECD yapısal reformların mevcut makroekonomik çerçeveyi istikrara kavuşturabileceğini ve uzun vadeli büyüme potansiyelini artırabileceğini belirtmiş. "Sürekli iş sözleşmelerinin daha esnek hale getirilmesi, sosyal koruma sisteminin kıdem tazminatından daha geniş kapsamlı işsizlik… — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 17, 2024

Bunlar yapısal reform değil yapısal deform!

Mahfi Eğilmez, yukarıda anılan düzenlemeleri "Bozuk yapıyı değiştirecek olan ve dolayısıyla yapısal reform ifadesine layık olan adımlar" olarak nitendirirken şöyle devam etti:

* Ücretleri baskılamak ve emeği daha da zayıflatmakla sonuçlanacak adımlara yapısal reform değil yapısal deform denir.