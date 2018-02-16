"Makine alımlarına KDV muafiyeti gelecek"

16 Şubat 2018

Ahmet USMAN - Yeşim ARDIÇ

İZMİR - Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, makine imalatçılarının uzun zamandır talep ettiği KDV muafiyetini pazartesi günkü Bakanlar Kurulu’na getireceğini söyledi. Özlü, KDV muafiyetinin 2018 ve 2019 yıllarında tüm makine alımlarında geçerli olması için çalışma yaptıklarını açıkladı. Özlü, “Şu anda, ancak teşvik belgesi alan yatırımlarda KDV istisnası uygulanıyor. Yeni düzenlemede, inşallah her türlü yatırımda, makine ve teçhizat alımını kolaylaştırmış olacağız” dedi.

Makina İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu (MAKFED) tarafından İzmir’de düzenlenen ve Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’nın konuşulduğu Türkiye Makine Sanayi Zirvesi’ne katılan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, halen sadece teşvik belgeli yatırımlara uygulanan KDV muafiyetinin 2018 ve 2019 yıllarında tüm makine alımlarında geçerli olması için çalışma yaptıklarını söyledi. Özlü, konuyu pazartesi günü gerçekleştirilecek Bakanlar Kurulu gündemine getireceğini dile getirdi.

İzmir Hilton Oteli’nde gerçekleştirilen toplantıda Üretim, Ar-Ge ve Sınai Mülkiyet Reform Paketleri ile üretimin önünü açtıklarını, ayrıca yapım işlerinde kullanılacak makinelerin, yerli malı olması konusunda da son derece etkin düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlatan Özlü, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı’nı başlattıklarını, bu zirvenin de bu programın önemli bir aşaması olduğunu belirtti.

24 Ocak’ta Yerlileştirme Yüksek Kurulu’nun hayata geçirildiğini söyleyen Özlü, “Bu kurul sanayinin ithalata bağımlılığını azaltacak ve rekabet gücünü artıracak programları hayata geçirecek. Ayrıca makine yatırımlarında KDV muafiyetine hazırlanıyoruz. 2018 ve 2019 yıllarında, makine ve teçhizat alımlarında, KDV almamayı hedefliyoruz. Bununla ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu biliyorum. Bugün bunları burada da konuşacağız ve inşallah pazartesi günkü Bakanlar Kurulu’na bu konuyu getireceğim. Bildiğiniz gibi, şu anda, ancak teşvik belgesi alan yatırımlarda KDV istisnası uygulanıyor. Yeni düzenlemede, inşallah her türlü yatırımda, makine ve teçhizat alımını kolaylaştırmış olacağız” dedi.

“İhracattta makinenin payını yüzde 20’nin üzerine çıkarmalıyız”

Özlü, dengeli ve istikrarlı bir ekonomi için güçlü bir makine sanayinin şart olduğunu, geçen yılın son çeyreğinde sanayinin yüzde 8.7 büyüdüğünü, Türkiye’nin rekor büyümesinde sanayinin önemli katkısı olduğunu dile getirdi.

Makine sektörünün 2017’de 11 milyar dolarlık rekor ihracat rakamına ulaştığını söyleyen Özlü, ihracat içinde makinenin payının gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 20 düzeyine çıkarılması gerektiğini söyledi. “Ürünlerinize yenilik koymazsanız, ürünlerinizi Ar-Ge ve tasarımla geliştirmezseniz; yok olup gidersiniz” diyen Bakan Özlü, “Bundan böyle; üretim odaklı, üretim esaslı bir yerlileştirme ve kalkınma politikasını takip edeceğiz. Bizim bu politikamız; yabancı yatırımı dışlayan bir politika değildir. Tam aksine, biz herkese Türkiye’de üret, girdilerini buradan tedarik et, burada istihdam oluştur, burada vergi ver, buradan ihracat yap diyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir haftada 11 yeni Ar-Ge ve Tasarım Merkezi açıldı

Bakan Özlü, geçen haftaki İzmir ziyaretinde, ülke genelinde 800 ArGe Merkezi, 157 Tasarım Merkezi olduğunu ifade etttiğini hatırlattı ve “Bugün itibariyle Ar-Ge Merkezi sayısı 809’a Tasarım Merkezi sayısı 159’a ulaştı” dedi.

"Rekabetçi ülke sayımız gittikçe artıyor"

MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ise üretim araçlarının üretiminin bütün ülkeler için stratejik önemde olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye orta gelir tuzağından çıkıp yüksek gelir seviyesine ulaşmaya çalışan bir ülke. Hedefimiz 30-40 bin dolarlık kişi başı gelir seviyesi. Ama alandan yukarıya çıkmak o kadar kolay değil. Dünyada son 60 yılda orta gelirden yüksek gelire yükselen Kore ve Tayvan olmak üzere sadece 2 ülke var. Bunlar ana temalarını makine, elektronik ve yazılım olmak üzere 3 sektör üzerine kurdular. Eğitim sistemlerini, teknoloji çalışmalarını, organizasyonlarını, teşviklerini tamamen buna konsantre ettiler. Teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki siz eğer kendi makinenizi üretmiyorsanız, makinenin kullanım ömrü dolmadan, teknolojik ömrü dolduğundan siz 3-4 yılda bir karlarınızı bu makineleri yenilemeye harcıyorsunuz” diye konuştu. Son 60 yılda düşük gelir seviyesinden orta gelir seviyesine yükselen ülke sayısının 20’den fazla olduğunu belirten Dalgakıran, “Bulunduğumuz yerdeki rekabetçi ülke sayımız gittikçe artıyor. MAKFED olarak bu konuda kapsamlı bir projeksiyon ortaya koymak amacındayız” dedi.



