Maliye Bakanı Ağbal'dan 'bayram ikramiyesi' açıklaması

03 Mayıs 2018

Maliye Bakanı Naci Ağbal emeklilere verilecek ikramiye ile ilgili açıklama yaptı.

Ağbal, "Emeklilere ikramiye düzenlemesi her ne kadar bütçenin gider tarafında artışa neden olsa da bütçe gelirlerinde öngörülenin üzerinde bir performans gerçekleştirebileceğimizi şimdiden görüyoruz. Bu çalışmayı yaparken bu hususları göz önünde bulundurarak yaptık." ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner liralık ikramiye verileceğini duyurmuştu.

Milyonları ilgilendiren tasarı komisyondan geçti

Kaynak: AA